Симптомы высокого холестерина: 3 «физических изменения», которые говорят о гиперхолестерине





«Это небольшие комочки холестерина возле внутреннего уголка глаза. Обычно они желтого цвета».

«Это бледно-белое кольцо вокруг радужной оболочки, цветной части вашего глаза. «Если вам меньше 50 лет и у вас есть дуга роговицы, это явный признак семейной гиперхолестеринемии».