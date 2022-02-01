Симптомы высокого холестерина: 3 «физических изменения», которые говорят о гиперхолестерине
Когда вы унаследовали «дефектные» гены, ведущие к высокому уровню холестерина (независимо от того, насколько здоровый образ жизни вы ведете), могут произойти три «физических изменения».
Во-первых, Британский кардиологический фонд (BHF) указал, что новообразования, вызванные холестерином, могут образовываться на суставах пальцев, коленях или ахилловом сухожилии в задней части лодыжки. Они известны как «ксантомы сухожилий», небольшие бугорки, которые увеличиваются «медленно в течение нескольких месяцев».
«Это небольшие комочки холестерина возле внутреннего уголка глаза. Обычно они желтого цвета».
И, в-третьих, еще одним признаком наследственного состояния является «дуга роговицы».
«Это бледно-белое кольцо вокруг радужной оболочки, цветной части вашего глаза. «Если вам меньше 50 лет и у вас есть дуга роговицы, это явный признак семейной гиперхолестеринемии».
Мутировавшие гены, которые могут передаваться от родителей к детям, не позволяют печени удалять из организма излишки липопротеинов низкой плотности. Вредный холестерин накапливается в кровотоке, оседая на стенках артерий и сужая проходы кровеносных сосудов. Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вероятность сердечного приступа или инсульта.
Если вы подозреваете, что у вас может быть это заболевание, первым делом обратитесь к врачу.
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Британский кардиологический фонд (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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