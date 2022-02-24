Симптомы высокого холестерина: врач Бреннан назвал 2 важных признака в глазах

«Arcus senilis может проявляться как короткая дуга вдоль верхней и нижней половины вашей роговицы», — подтвердил доктор Бреннан. «Это может в конечном итоге заполниться, чтобы сформировать полное кольцо вокруг вашей роговицы».

Почему печень вырабатывает холестерин?

«Ксантелазмы — это желтые наросты на веках или рядом с ними. Они могут быть плоскими или слегка приподнятыми. Они образуются, когда под кожей накапливаются отложения холестерина (липида или жира). Хотя ксантелазмы сами по себе не опасны, они могут быть признаком болезни сердца».