Симптомы высокого холестерина: врач Бреннан назвал 2 важных признака в глазах
Одним из явных признаков высокого уровня холестерина является развитие дуги сенилиса, которая, как подтвердил доктор Дэн Бреннан, проявляется «когда вокруг роговицы глаза появляется белое или серое кольцо или дуга».
Роговица — это прозрачное внешнее покрытие глаза, а это означает, что если у вас есть arcus senilis, может показаться, что ваша радужная оболочка имеет два цвета — например, цвет ваших глаз и серое кольцо.
«Arcus senilis может проявляться как короткая дуга вдоль верхней и нижней половины вашей роговицы», — подтвердил доктор Бреннан. «Это может в конечном итоге заполниться, чтобы сформировать полное кольцо вокруг вашей роговицы».
Доктор Бреннан подтвердил, что глаза могут быть «первой частью вашего тела», в которой проявляются признаки болезни. Кольцо вокруг роговицы вызвано отложением жиров, таких как холестерин, триглицериды и фосфолипиды. Эти жиры поступают из продуктов, которые вы едите, и из холестерина, вырабатываемого в печени.
Почему печень вырабатывает холестерин?
Холестерин может быть полезен в креатиновых гормонах, витаминах и строительных клетках. Однако, если в крови слишком много холестерина, ваше здоровье находится под угрозой. Например, высокий уровень холестерина может привести к сердечным заболеваниям, увеличивая вероятность инсульта или сердечного приступа.
Еще одним ярким признаком высокого уровня холестерина в области вокруг глаз является развитие ксантелазмы.
Эксперты Американской академии офтальмологии пояснили:
«Ксантелазмы — это желтые наросты на веках или рядом с ними. Они могут быть плоскими или слегка приподнятыми. Они образуются, когда под кожей накапливаются отложения холестерина (липида или жира). Хотя ксантелазмы сами по себе не опасны, они могут быть признаком болезни сердца».
Присутствие ксантеламзы связано с высоким уровнем холестерина, поэтому, если вы заметили их, вам может потребоваться проверить уровень холестерина.
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Дэн Бреннан
Здоровье
Медицинский директор Центра комплексной трансплантации в Johns Hopkins Hospital, профессор медицины (США).
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