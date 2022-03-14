Кардиолог Кореневич: что делать, если сердце начинает сильно биться

«В первую очередь, надо успокоиться и померить частоту пульса, показателей артериального давления», - заметила Кореневич.

«Если давление повышенное, то стоит принять любой препарат группы бета-блокаторов. Если пониженное, то надо лечь горизонтально и поднять ноги, пить больше жидкости», - поделилась советом врач.