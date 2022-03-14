Кардиолог Кореневич: что делать, если сердце начинает сильно биться
Когда сердцебиение становится учащенным, необходимо проверить пульс, советует врач-кардиолог.
Кардиолог Анна Кореневи поделилась профессиональными рекомендациями о том, что делать в тех случаях, когда сердце начинает сильно биться в груди у человека, который не испытывает серьезной физической нагрузки. Подобное изменение сердечного ритма может сильно пугать, но врач подчеркивает: важно сохранять самообладание и не суетиться.
«В первую очередь, надо успокоиться и померить частоту пульса, показателей артериального давления», - заметила Кореневич.
Кардиолог уточнила: цифры пульса 90-120 (за минуту в состоянии покоя) и нормальное АД не требуют терапии, главное в такой ситуации – перестать волноваться. Помочь в этом, например, могут дыхательные упражнения.
«Если давление повышенное, то стоит принять любой препарат группы бета-блокаторов. Если пониженное, то надо лечь горизонтально и поднять ноги, пить больше жидкости», - поделилась советом врач.
Анна Кореневич добавила, что у некоторых людей сердце начинает сильно биться даже при невысоком пульсе на уровне 70 или 80 ударов. Это, по словам эксперта, является признаком психоэмоционального перенапряжения. Помогать в этом случае могут средства, способствующие успокоению, – в том числе таким средством может быть прекращение просмотра новостей.
Если учащенное сердцебиение отражается пульсом, приближенным к цифре 130 в состоянии покоя, – это уже повод обратиться за медицинской помощью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головные боли могут указывать на имеющуюся у человека гипертонию.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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