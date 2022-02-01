Повышенный холестерин: симптом на стопах, который проявляется «особенно ночью»
Если возникает заболевание периферических артерий (ЗПА), оно может вызывать ряд симптомов, когда приток крови по артериям к определенным частям тела подавляется.
Клиника Кливленда сообщает, что многие люди с ЗПА не имеют никаких симптомов. Тем не менее, первым заметным симптомом ЗПА может быть «перемежающаяся хромота», которая представляет собой «дискомфорт в ногах, боль или судороги, которые развиваются во время активности, уменьшаются в покое и повторяются при возобновлении активности».
«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».
Боль часто ощущается в икрах, но также может ощущаться в ягодицах или бедрах. Симптомы перемежающейся хромоты могут также включать онемение, слабость, тяжесть или усталость в мышцах ног при ходьбе, которые уменьшаются в состоянии покоя.
Боль может быть достаточно сильной, чтобы мешать нормальной ходьбе.
«Этот тип циклической боли вызван уменьшением притока крови к мышцам ног и проходит в состоянии покоя, потому что мышцам требуется меньший приток крови в состоянии покоя».
Это также предполагает, что другие симптомы далеко зашедшей ЗПА могут включать «жгучую или ноющую боль в стопах и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью в положении лежа».
Вы также можете ощущать похолодание кожи на ступнях, покраснение или другие изменения цвета кожи, учащение инфекций или незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях.
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Клиника Кливленда (Cleveland Clinic)
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Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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