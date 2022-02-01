Повышенный холестерин: симптом на стопах, который проявляется «особенно ночью»

«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».

«Этот тип циклической боли вызван уменьшением притока крови к мышцам ног и проходит в состоянии покоя, потому что мышцам требуется меньший приток крови в состоянии покоя».