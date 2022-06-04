Высокий уровень холестерина: признак «жировых отложений» на ногах

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Высокий уровень холестерина: признак «жировых отложений» на ногах

Наличие высокого уровня холестерина в крови может привести к ряду осложнений со здоровьем, включая заболевание периферических артерий (ЗПА). Половина людей, у которых развилась ЗПА, не имеют никаких симптомов.

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение, является возможным признаком ЗПА. Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени, добавляет он. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения.

«У многих людей с ЗПА нет никаких симптомов. Однако у некоторых при ходьбе появляется болезненная боль в ногах, которая обычно проходит после нескольких минут отдыха. Медицинский термин для этого — «перемежающаяся хромота», - говорит невролог Александра Алехина, специально для МедикФорум. «ПАД может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».

При перемежающейся хромоте мышцы ног могут ощущаться:
  • Онемевший
  • Слабый
  • Тяжелый
  • Усталость
ЗПА обычно диагностируется при физическом осмотре у врача общей практики и при сравнении артериального давления на руке и лодыжке.

Другие симптомы ЗПА могут включать:
  • Выпадение волос на ногах и ступнях
  • Онемение или слабость в ногах
  • Язвы на ступнях и голенях, которые не заживают
  • Блестящая кожа
  • У мужчин эректильная дисфункция
  • Ломкие ногти
  • Мышцы ног сокращаются (истощаются)
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