Высокий уровень холестерина: признак «жировых отложений» на ногах
Наличие высокого уровня холестерина в крови может привести к ряду осложнений со здоровьем, включая заболевание периферических артерий (ЗПА). Половина людей, у которых развилась ЗПА, не имеют никаких симптомов.
Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение, является возможным признаком ЗПА. Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени, добавляет он. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения.
«У многих людей с ЗПА нет никаких симптомов. Однако у некоторых при ходьбе появляется болезненная боль в ногах, которая обычно проходит после нескольких минут отдыха. Медицинский термин для этого — «перемежающаяся хромота», - говорит невролог Александра Алехина, специально для МедикФорум. «ПАД может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».
При перемежающейся хромоте мышцы ног могут ощущаться:
- Онемевший
- Слабый
- Тяжелый
- Усталость
Другие симптомы ЗПА могут включать:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Онемение или слабость в ногах
- Язвы на ступнях и голенях, которые не заживают
- Блестящая кожа
- У мужчин эректильная дисфункция
- Ломкие ногти
- Мышцы ног сокращаются (истощаются)
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