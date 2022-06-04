Высокий уровень холестерина: признак «жировых отложений» на ногах

«У многих людей с ЗПА нет никаких симптомов. Однако у некоторых при ходьбе появляется болезненная боль в ногах, которая обычно проходит после нескольких минут отдыха. Медицинский термин для этого — «перемежающаяся хромота», - говорит невролог Александра Алехина, специально для МедикФорум. «ПАД может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».

Онемевший

Слабый

Тяжелый

Усталость

Выпадение волос на ногах и ступнях

Онемение или слабость в ногах

Язвы на ступнях и голенях, которые не заживают

Блестящая кожа

У мужчин эректильная дисфункция

Ломкие ногти

Мышцы ног сокращаются (истощаются)