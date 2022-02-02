Новый заразный подвариант Омикрон GISAID обнаружен в 57 странах: ВОЗ
Быстро распространяющийся и сильно мутировавший вариант Omicron быстро стал доминирующим вариантом во всем мире, поскольку он был впервые обнаружен в южной части Африки 10 недель назад.
В своем еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вариант, на который приходится более 93 процентов всех образцов коронавируса, собранных за последний месяц, насчитывает несколько подлиний: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.
По его словам, BA.1 и BA.1.1 — первые идентифицированные версии — по-прежнему составляют более 96 процентов всех последовательностей Omicron, загруженных в глобальную научную инициативу GISAID.
Но наблюдается явный рост числа случаев, связанных с BA.2, который насчитывает несколько отличных от оригинала мутаций, в том числе шиповидного белка, который усеивает поверхность вируса и является ключом к проникновению в клетки человека.
«На сегодняшний день последовательности, обозначенные BA.2, были представлены в GISAID из 57 стран», — заявила ВОЗ, добавив, что в некоторых странах на подвариант в настоящее время приходится более половины всех собранных последовательностей Omicron.
Агентство здравоохранения ООН заявило, что пока мало что известно о различиях между подвариантами, и призвало изучить его характеристики, в том числе его трансмиссивность, насколько хорошо он уклоняется от иммунной защиты и его вирулентность. Несколько недавних исследований показали, что BA.2 более заразен, чем оригинальный Omicron.
Ранее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.
ВОЗ
Здоровье
Всемирная организация здравоохранения — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
Оставить комментарий