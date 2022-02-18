Названы пять "красных флагов" в пищевом поведении
Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, по каким признакам понять, что с питанием что-то не так.
Эксперт объяснила: ни одна шкала скрининга не заменит консультации врача, специалиста в области питания, однако, есть определенные поведенческие признаки, позволяющие заподозрить проблемы с пищевым поведением.
Так, на расстройство пищевого поведения могут указывать:
- обилие мыслей р еде, весе, калорийности;
- отказ от употребления определенных продуктов из-за страха набрать лишний вес;
- появление большого количества пищевых ритуалов (прием пищи включает только определенные продукты, очень медленное пережёвывание, прием пищи проходит только в одиночку);
- настроение и самооценка напрямую зависит от потребляемой еды.
- постоянная "проверка" фигуры перед зеркалом.
Конечно, если некоторые из признаков совпадают с поведением конкретного человека, это еще не значит, что у него заболевание. Однако, по словам специалиста, самостоятельно можно внедрить несколько принципов здорового отношения к еде: перестать делить ее на "плохую" и "хорошую", устанавливать временные рамки для употребления определенных продуктов, отказаться от подписок в социальных сетях на источники, которые внушают мысли о неправильности питания, а также, в случае необходимости, обратиться за помощью к профессионалу.
Альбина Комиссарова
Здоровье
Врач-диетолог, эндокринолог
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