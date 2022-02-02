Штамм Stealth Omicron BA.2: врач перечислил 7 признаков нового Омикрона
Появилась новая версия омикронного варианта SARS-CoV-2, известная как BA.2, и, хотя эксперты не уверены в ее воздействии, они знают, что она быстро распространяется. Каковы ранние симптомы?
Согласно новому отчету сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта новая версия варианта Omicron, официально известная как BA.2, отличается от более ранних мутаций из-за своей клеточной структуры шиповидного белка.
Этот вариант, впервые обнаруженный в декабре 2021 года, привел к заражению и новым случаям заражения во всех уголках мира.
Подвариант быстро получил прозвище «невидимый» вариант Омикрона, поскольку официальные лица начинают больше узнавать о его уникальных характеристиках.
Симптомы Stealth Omicron были описаны как почти идентичные симптомам оригинального варианта Omicron.
Эти симптомы включают в себя:
- Высокая температура
- Экстремальная усталость
- Кашель
- Больное горло
- Головная боль
- Мышечная усталость
- Повышенная частота сердечных сокращений
Было отмечено, что проблемы с верхними дыхательными путями, такие как боль в горле и тошнота, более очевидны в этих новых вариантах по сравнению с предыдущими симптомами, такими как одышка или потеря вкуса и обоняния.
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у Omicron есть три основных типа, а именно BA.1, BA.2 и BA.3. До сих пор подавляющее большинство всех случаев Omicron были BA.1. Однако в некоторых местах BA.2 появился и распространился быстрее, чем BA.1», — сказал MNT доктор Дональд Винх, доцент медицинского факультета Университета Макгилла в Канаде.
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Дональд Винх
Здоровье
Врач, доцент медицинского факультета Университета Макгилла в Канаде.
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