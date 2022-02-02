Штамм Stealth Omicron BA.2: врач перечислил 7 признаков нового Омикрона

Высокая температура

Экстремальная усталость

Кашель

Больное горло

Головная боль

Мышечная усталость

Повышенная частота сердечных сокращений

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у Omicron есть три основных типа, а именно BA.1, BA.2 и BA.3. До сих пор подавляющее большинство всех случаев Omicron были BA.1. Однако в некоторых местах BA.2 появился и распространился быстрее, чем BA.1», — сказал MNT доктор Дональд Винх, доцент медицинского факультета Университета Макгилла в Канаде.