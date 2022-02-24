Рак кишечника: «классический» предупреждающий знак в вашем стуле
Рак кишечника — это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке. В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки. Симптомы рака кишечника могут быть малозаметными и не обязательно вызывать у вас недомогание.
Признаки и симптомы рака кишечника зависят от локализации рака в кишечнике и от того, распространился ли он в другие части тела. Из-за начального расположения рака — на внутренней оболочке кишечника — многие из первых симптомов проявляются при посещении туалета.
По данным Манчестерской хирургической клиники, уменьшение диаметра стула является «классическим» предупреждающим признаком рака кишечника.
Другие классические предупреждающие знаки включают в себя:
- Ухудшение запора или диареи
- Кровь в стуле
- Потеря аппетита
- Потеря веса
- Тошнота или рвота
«Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».
Наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком кишечника. Роль некоторых частей нашего рациона остается неизвестной или неопределенной. Но исследователи установили, что некоторые продукты определенно могут влиять на риск развития рака кишечника. Многие исследования показали, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск рака кишечника.
Ранее Медикфорум писал о пользе орехов.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий