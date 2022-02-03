Дефицит витамина B12: в клинике Мэйо назвали признак во вкусе и запахе

«В этом исследовании мы впервые показали, что обонятельная дисфункция может присутствовать у пациентов с дефицитом витамина B12».

Хорошими источниками витамина B12 являются мясо, рыба, молоко, сыр и яйца. Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. Вы также можете обратить внимание на веганские и вегетарианские продукты, обогащенные витамином B12, такие как некоторые виды растительного молока и сухие завтраки.По даннымДефицит витамина B12 может быть как скрытым, так и явным. Серьезный дефицит может привести кВ одном исследовании было рассмотрено 39 пациентов с низким уровнем витамина B12, и 34 человека из контрольной группы были включены в исследование.Авторы пишут:Общие симптомы анемии могут включатьтакже могут указывать на проблему.Если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы, такие какНекоторые люди также сообщают об ухудшении своих умственных способностей, таких как память, понимание и суждение.Ранее Медикфорум писал об инсульте из-за ковида.