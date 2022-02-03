Дефицит витамина B12: в клинике Мэйо назвали признак во вкусе и запахе
Если у вас дефицит витамина B12, есть несколько признаков, которые могут появиться. Действительно, кажется, что потеря вкуса и запаха может быть способом вашего тела сказать вам, что у вас мало витаминов. По данным клиники Майо, рекомендуемая суточная доза витамина B12 для взрослых составляет 2,4 мкг.
Хорошими источниками витамина B12 являются мясо, рыба, молоко, сыр и яйца. Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. Вы также можете обратить внимание на веганские и вегетарианские продукты, обогащенные витамином B12, такие как некоторые виды растительного молока и сухие завтраки.
По данным клиники Майо, Дефицит витамина B12 может быть как скрытым, так и явным. Серьезный дефицит может привести к «потере вкуса и обоняния и многому другому».
В одном исследовании было рассмотрено 39 пациентов с низким уровнем витамина B12, и 34 человека из контрольной группы были включены в исследование.
Авторы пишут:
«В этом исследовании мы впервые показали, что обонятельная дисфункция может присутствовать у пациентов с дефицитом витамина B12».
Общие симптомы анемии могут включать сильную усталость, чувство слабости, бледность кожи и шум в ушах. Потеря аппетита и потеря веса также могут указывать на проблему.
Если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы, такие как раздражительность и депрессия.
Некоторые люди также сообщают об ухудшении своих умственных способностей, таких как память, понимание и суждение.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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