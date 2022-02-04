Диабет 2 типа: врач Баджекал рассказала о лучшей диете для снижения инсулинорезистентности
Доктор Ниту Баджекал, старший консультант акушер-гинеколог, поделилась лучшей диетой, помогающей нормализовать уровень сахара в крови и снизить резистентность к инсулину.
«Употребление в пищу преимущественно цельных растительных продуктов приносит значительную пользу», — сказала доктор Баекаль.
Насыщенная клетчаткой, «красочная и разнообразная растительная диета из цельных продуктов» поддерживает здоровые кишечные бактерии. Кроме того, этот тип диеты помогает «сбалансировать уровень гормонов, уменьшить воспаление и окислительный стресс».
Доктор Баекаль заявила, что она «нормализует уровень сахара в крови» и «снижает резистентность к инсулину».
Инсулинорезистентность повышает уровень сахара в крови, поэтому, чтобы улучшить свое здоровье, доктор Баекал рекомендует следующие продукты:
- Коричневый рис
- Лебеда
- Бобы
- Чечевица
- Тофу
- Молодые соевые бобы
- Фрукты
- Овощи
- Орехи
- Семена
- Травы
- Специи
Доктор Баекал уточнил:
«Эти соевые продукты естественно богаты изофлавонами, соединениями, которые обладают эффектами, подобными эстрогену. Они также богаты железом, калием, витаминами группы В и являются хорошим источником белка… способствуя снижению веса».
Ожирение является значительным фактором риска развития диабета 2 типа. Хорошим индикатором того, нужно ли вам худеть, является измерение талии.
«Окружность талии — хороший показатель жира вокруг талии. Этот тип жира накапливается вокруг ваших органов и связан с высоким уровнем жира в крови, высоким кровяным давлением и диабетом».
Для мужчин размер талии 94 см или более считается «высоким риском»; для женщин это 80 см и более.
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Ниту Баджекал
Здоровье
Врач, старший консультант акушер-гинеколог в Трастовой больнице Royal Free London NHS Foundation Trust Hospital (Великобритания).
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