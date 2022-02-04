Диабет 2 типа: врач Баджекал рассказала о лучшей диете для снижения инсулинорезистентности

«Употребление в пищу преимущественно цельных растительных продуктов приносит значительную пользу», — сказала доктор Баекаль.

Коричневый рис

Лебеда

Бобы

Чечевица

Тофу

Молодые соевые бобы

Фрукты

Овощи

Орехи

Семена

Травы

Специи

«Эти соевые продукты естественно богаты изофлавонами, соединениями, которые обладают эффектами, подобными эстрогену. Они также богаты железом, калием, витаминами группы В и являются хорошим источником белка… способствуя снижению веса».

«Окружность талии — хороший показатель жира вокруг талии. Этот тип жира накапливается вокруг ваших органов и связан с высоким уровнем жира в крови, высоким кровяным давлением и диабетом».