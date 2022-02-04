Популярная комбинация продуктов, которая серьезно может повысить риск слабоумия
Существует несколько различных типов деменции, наиболее распространенными из которых являются болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Заболевание может развиться уже в возрасте 45 лет. Некоторые факторы риска, такие как генетика, невозможно изменить, но другие, включая вашу диету, можно изменить.
Как и при любом заболевании, диета, богатая насыщенными жирами, солью и сахаром, может повысить риск развития деменции. А изменение в питании может сделать прямо противоположное. Однако исследователи определили определенную комбинацию продуктов, которая может подвергнуть вас большему риску.Исследование, проведенное Американской академии неврологии, что любимая многими классика — сосиски и пюре, которые представляют собой сочетание переработанного мяса и крахмала. Термин «обработанное мясо» описывает мясо, которое было каким-то образом изменено, чтобы сохранить его или придать ему аромат. Эта обработка может включать в себя все, что угодно, от соления и вяления до копчения.
Популярные мясные продукты, которые перерабатываются, включают бекон, колбасы, ветчину, мясные деликатесы и многое другое.
Помимо этой популярной комбинации, исследование также выявило, что такие закуски, как печенье и пирожные, повышают риск слабоумия.
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Американской академии неврологии (American Academy of Neurology)
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