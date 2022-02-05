Высокий холестерин: врач объяснил, как нужно принимать душ «прочистить закупоренные артерии»

«Принятие холодного душа улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате у вас может снизиться кровяное давление, а также вы сможете очистить закупоренные артерии. Это действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии».

Когда молекулы холестерина прилипают к стенкам артерий, они способствуют образованию бляшек, которые со временем вызывают сужение проходов. Это очень вредно, потому что не позволяет богатой питательными веществами крови достигать органов, которые в ней нуждаются.На этом этапе необходимы строгие меры в виде диеты и физических упражнений, чтобы обратить вспять ущерб. Появляется все больше доказательств того, что холодный душ по утрам стимулирует повышенное чувство бдительности и побуждает людей делать более глубокие вдохи, тем самым снижая уровень СО2 в организме.Но, по словам доктора Адбеха,Более того, болееРанее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.