Высокий холестерин: врач объяснил, как нужно принимать душ «прочистить закупоренные артерии»
Закупорка артерий является одним из печально известных последствий невылеченного высокого уровня холестерина. Обычно это ведет к серьезным осложнениям, большинство из которых опасны для жизни. К счастью, есть много способов избавиться от этого недуга. По словам врача-фармацевта Хуссейна Абдех из MedicineDirect, принятие душа в разное время дня может в некоторых случаях принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы.
Когда молекулы холестерина прилипают к стенкам артерий, они способствуют образованию бляшек, которые со временем вызывают сужение проходов. Это очень вредно, потому что не позволяет богатой питательными веществами крови достигать органов, которые в ней нуждаются.
На этом этапе необходимы строгие меры в виде диеты и физических упражнений, чтобы обратить вспять ущерб. Появляется все больше доказательств того, что холодный душ по утрам стимулирует повышенное чувство бдительности и побуждает людей делать более глубокие вдохи, тем самым снижая уровень СО2 в организме.
Но, по словам доктора Адбеха, прохладный душ также может помочь защитить сердце.
«Принятие холодного душа улучшает кровообращение за счет оптимизации кровотока. В результате у вас может снизиться кровяное давление, а также вы сможете очистить закупоренные артерии. Это действие холодной воды стимулирует приток крови к органам, что помогает бороться с проблемами сердца. Холодная вода, попадая на кожу, также способствует более эффективному перекачиванию крови, а это значит, что она циркулирует по телу быстрее, помогая прочищать артерии».
Более того, более прохладный душ может помочь снизить уровень вредного жира в организме, заставляя тело использовать его для обогрева.
Ранее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.
Хуссейн Абдех (Hussain Abdeh)
Здоровье
Врач-фармацевт компании Medicine Direct.
Оставить комментарий