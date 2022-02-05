Диабет 2 типа: врач назвала два продукта, которые имеют «антидиабетический эффект»
Гипергликемия — это не то же самое, что гипогликемия, когда уровень сахара в крови человека падает слишком низко. Гипергликемия может быть потенциально опасной, если уровень сахара в крови становится очень высоким или остается высоким в течение длительного времени. К счастью, есть определенные диеты и продукты, которые могут помочь.
Кеми Фаб, врач в Superfoods Company Ltd сказал, что чайный гриб с яблочным уксусом может помочь снизить уровень сахара в крови.
«Было показано, что яблочный уксус, ферментированный сидр, оказывает противодиабетическое действие, поскольку уксусная кислота (уксус) может снижать уровень глюкозы в крови. Он показал эффективность в снижении веса и снижении аппетита, уменьшении висцерального жира и снижении уровня холестерина и триглицеридов в крови».
Эти свойства помогают предотвратить хронические заболевания, которые преобладают в перименопаузе и во время менопаузы, поскольку резкое снижение уровня эстрогена может ускорить увеличение веса, отложение висцерального или абдоминального жира, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
В недавнем исследовании обнаружили, что изменение состава повседневных продуктов с добавлением клетчатки может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск диабета 2 типа на 72 процента.
Некоторые продукты с низким гликемическим индексом, такие как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобы и чечевица, являются продуктами, которые мы должны есть как часть здоровой сбалансированной диеты.
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Кеми Фаб
Здоровье
Врач в Superfoods Company Ltd.
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