Диабет 2 типа: врач назвала два продукта, которые имеют «антидиабетический эффект»

«Было показано, что яблочный уксус, ферментированный сидр, оказывает противодиабетическое действие, поскольку уксусная кислота (уксус) может снижать уровень глюкозы в крови. Он показал эффективность в снижении веса и снижении аппетита, уменьшении висцерального жира и снижении уровня холестерина и триглицеридов в крови».

Эти свойства помогают предотвратить хронические заболевания, которые преобладают в перименопаузе и во время менопаузы, поскольку резкое снижение уровня эстрогена может ускорить увеличение веса, отложение висцерального или абдоминального жира, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.