Симптомы диабета: «предупреждающий знак» на ушах у вас может быть преддиабет
Диабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Существует два типа диабета: тип 1 и тип 2.
Диабет, как и любое заболевание, имеет ряд признаков и симптомов, которые могут указывать на то, что у кого-то есть это заболевание.
Однако тело также может посылать сигналы, когда у человека преддиабет. Если у кого-то предиабет, это означает, что уровень сахара в его крови высок, но недостаточно высок, чтобы классифицировать человека как страдающего диабетом.
По данным NHS, «предупреждающим признаком» предиабета является сыпь, которая может появиться в ряде мест на теле, от ног до ушей. В зависимости от причины будет зависеть, как выглядит сыпь и где она находится.
У больных диабетом бывает пять типов сыпи:
• диабетический буллез
• диабетическая дермопатия
• дигитальный склероз
• диабетический липоидный некробиоз
• синдром диабетической стопы
Диабетический буллез — это «безболезненные волдыри, которые могут образовываться на тыльной стороне кистей и стоп, а также на ногах и предплечьях».
При диабетической дермопатии на голенях появляются светло-коричневые пятна шелушащейся кожи. Они часто могут выглядеть как пигментные пятна и не требуют лечения.
Цифровой склероз — это тип сыпи, который возникает у людей с диабетом 1 типа. Кожа на тыльной стороне кистей становится затвердевшей, толстой и восковидной; дерматологи могут обеспечить лечение этой формы сыпи, которая также может вызвать тугоподвижность суставов пальцев.
Диабетический липоидный некробиоз — сыпь на голенях, чаще встречающаяся у женщин. Также известный под названием NLD, он вызывает красные, приподнятые и блестящие участки кожи с желтым центром.
Синдром диабетической стопы – это язвы, которые развиваются в результате травмы кожи.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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