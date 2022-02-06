Диабет 2 типа: самый эффективный продукт для снижения сахара в крови за 30 минут

«В огурцах мало углеводов, поэтому они могут быть хорошим вариантом для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Ранние испытания показывают, что огурец является одним из наиболее эффективных растений не только для снижения уровня сахара в крови, но и для снижения риска гипогликемии во время падения сахара в крови. Для людей с диабетом огурец может быть полезным дополнением к их рациону для более эффективного снижения уровня сахара в крови».

Продукты, которые рекомендуются для контроля уровня сахара в крови, имеют общую черту низкого гликемического индекса (ГИ). Одним из примеров является огурец, который имеет ГИ 15 и связан с улучшением уровня сахара в крови в исследованиях на животных и в лабораторных условиях.Влияние огурца на снижение уровня сахара в крови было продемонстрировано в одном исследовании, проведенномВыводы предполагают, что ключевое соединение в огурце, называемое кукурбитацином, оказывает ряд полезных эффектов на здоровье, которые могут служить при лечении рака и диабета. Исследование также показало, что экстракт может положительно влиять на уровень сахара в крови.Предыдущие исследования показали, что снижение уровня сахара в крови можно наблюдать уже через 30 минут, причем наибольшее снижение происходит через четыре часа.Ранее Медикфорум писал о том, как улучшить функцию печени.