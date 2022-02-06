Диабет 2 типа: самый эффективный продукт для снижения сахара в крови за 30 минут
Диабет — это пожизненное заболевание, характеризующееся постоянно высоким уровнем сахара в крови. Эта дисфункция контроля уровня сахара в крови возникает, когда организм перестает вырабатывать инсулин или теряет к нему чувствительность. Миллионы людей страдают от этого заболевания, но количество случаев заболевания продолжает расти из года в год. Одно продукт может быть полезным при лечении и профилактике диабета, повышая уровень сахара в крови за 30 минут.
Продукты, которые рекомендуются для контроля уровня сахара в крови, имеют общую черту низкого гликемического индекса (ГИ). Одним из примеров является огурец, который имеет ГИ 15 и связан с улучшением уровня сахара в крови в исследованиях на животных и в лабораторных условиях.
Влияние огурца на снижение уровня сахара в крови было продемонстрировано в одном исследовании, проведенном Калифорнийским университетом.
«В огурцах мало углеводов, поэтому они могут быть хорошим вариантом для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Ранние испытания показывают, что огурец является одним из наиболее эффективных растений не только для снижения уровня сахара в крови, но и для снижения риска гипогликемии во время падения сахара в крови. Для людей с диабетом огурец может быть полезным дополнением к их рациону для более эффективного снижения уровня сахара в крови».
Выводы предполагают, что ключевое соединение в огурце, называемое кукурбитацином, оказывает ряд полезных эффектов на здоровье, которые могут служить при лечении рака и диабета. Исследование также показало, что экстракт может положительно влиять на уровень сахара в крови.
Предыдущие исследования показали, что снижение уровня сахара в крови можно наблюдать уже через 30 минут, причем наибольшее снижение происходит через четыре часа.
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University of California
Здоровье
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