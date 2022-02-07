Омикрон: дефицит витамина Д увеличивает риск тяжелого течения в 14 раз
Витамин D — это питательное вещество, широко известное за его роль в поддержании иммунной системы. Органы здравоохранения широко рекомендовали принимать добавки с витамином D, чтобы помочь повысить иммунную защиту, когда началась пандемия. Этот витамин наиболее известен своей ролью в поддержании здоровья костей за счет облегчения всасывания кальция в кишечнике. Согласно новым данным, низкий уровень питательного вещества может быть ключевым фактором, определяющим тяжесть ковида.
Новое исследование подтвердило ранние предположения о том, что дефицит витамина D может способствовать более неблагоприятному исходу коронавирусной болезни. Выводы получены в результате исследования, проведенного учеными из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи (GMC). Команда изучила записи пациентов за годы до того, как они дали положительный результат на ковид.
В исследовании изучались уровни витамина D у 1176 пациентов, госпитализированных в GMC с положительным результатом ПЦР-теста.
Измерения уровня витамина D были доступны для 253 взрослых пациентов с Covid с апреля 2020 года по февраль 2021 года. Из них 52 процента испытывали дефицит витамина D с уровнем менее 20 нг/мл.
Еще 14 процентов имели недостаточный уровень (20-30 нг/мл), 17 процентов имели адекватный уровень (от 30 до 40 нг/мл) и 16 процентов имели высокий нормальный уровень (более 40 нг/мл).
Результаты были настолько значительными, что исследователи заявили, что могут определить результат лечения пациентов, основываясь исключительно на их возрасте и уровне витамина D.
Согласно исследованию, у пациентов с дефицитом витамина D вероятность тяжелого или критического случая Covid-19 была в 14 раз выше, чем у пациентов с дефицитом витамина D более 40 нг/мл.
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Медицинский центр Галилеи (Galilee Medical Centre, GMC)
Здоровье
Израильский государственный медицинский комплекс, расположенный в восточной части города Нагария. Это крупнейшая больница в Галилее и вторая по величине на севере страны.
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