Онкология: разогрев пищи определенным образом повышает риск рака

«Исследования убедительно свидетельствуют о том, что при определенных уровнях воздействия некоторые химические вещества в этих продуктах, такие как бисфенол А (BPA), могут вызывать рак у людей».

«Гормональные разрушители могут влиять на то, как эстроген и другие гормоны действуют в организме, блокируя их или имитируя их, что нарушает гормональный баланс организма. Поскольку эстроген может способствовать развитию и росту рака молочной железы, положительного к гормональным рецепторам, многие женщины предпочитают ограничивать воздействие этих химических веществ, которые могут действовать как эстроген».