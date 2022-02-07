Онкология: разогрев пищи определенным образом повышает риск рака
У каждого второго в течение жизни разовьется рак — поразительный прогноз. Однако хорошая новость заключается в том, что 38 процентов случаев рака можно предотвратить. Отказ от определенной практики при разогреве еды также может снизить риск.
То, как мы едим, сильно изменилось за последние несколько десятилетий. Отказавшись от свежих продуктов, британцы получают около 40 процентов своей ежедневной калорийности из переработанных продуктов. Еще одна вещь, которая изменилась, — это то, как мы храним и покупаем продукты.
Завернутый в пластик, использование синтетического материала в качестве контейнера для разогрева пищи может увеличить риск развития рака, согласно данным Breastcancer.
Благотворительная организация объясняет, что если вы нагреваете пластик, он может выделять химические вещества. Основная проблема заключается в том, что эти химические вещества могут попасть в вашу еду и напитки.
Одно вредное химическое вещество, вызывающее особую озабоченность, называется бисфенол А (BPA).
«Исследования убедительно свидетельствуют о том, что при определенных уровнях воздействия некоторые химические вещества в этих продуктах, такие как бисфенол А (BPA), могут вызывать рак у людей».
BPA можно найти в различных пластиковых изделиях, начиная от контейнеров для хранения продуктов и заканчивая блестящей стороной ваших бумажных чеков. BPA является экологическим эстрогеном, и его эстрогеноподобная активность делает его разрушителем гормонов, объясняет благотворительная организация.
«Гормональные разрушители могут влиять на то, как эстроген и другие гормоны действуют в организме, блокируя их или имитируя их, что нарушает гормональный баланс организма. Поскольку эстроген может способствовать развитию и росту рака молочной железы, положительного к гормональным рецепторам, многие женщины предпочитают ограничивать воздействие этих химических веществ, которые могут действовать как эстроген».
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Breastcancer
Здоровье
Некоммерческая организация, основанная в 2000 году онкологом Марисой С. Вайс, с целью поддержкой женщин с раком груди.
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