Онкология: этот напиток повышает риск развития рака «на 70% и более» — и это не алкоголь
В развитии болезни участвуют несколько факторов, но среди менее очевидных причин — фруктовые соки. Согласно некоторым исследованиям, некоторые фруктовые соки могут увеличить риск рака пищевода на целых 70 процентов.
Потребление подслащенных напитков растет во всем мире, и искусственно подслащенные напитки и фруктовые соки являются одними из самых популярных видов.
У обоих напитков есть одна общая черта — подсластители; сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
Фруктовые соки, естественно, содержат больше натуральных антиоксидантов и питательных микроэлементов, но их основным недостатком для здоровья является более высокое содержание свободного сахара.
Они также содержат существенно низкий уровень клетчатки по сравнению с цельными фруктами, что обеспечивает определенный уровень защиты от болезни.
Однако основная опасность заключается в содержании свободного сахара в соке, так как это напрямую способствует чрезмерному потреблению энергии.
В конце концов, если напиток употребляется постоянно, это может привести к долгосрочному увеличению веса, что является печально известным предшественником рака.
«До сих пор не так много доказательств того, что диета с низким содержанием сахара или углеводов снижает вероятность рака. Единственным исключением является рак пищевода, трубки, которая идет от сердца к желудку. Исследование показывает, что сахар и подслащенные напитки могут повысить вероятность этого рака на 70 и более процентов», - говорит врач диетолог Игорь Строко в интервью МедикФорум.
Несмотря на их "здоровый образ", фруктовые соки обычно содержат «высокий уровень простого сахара, а их гликемический индекс выше, чем у цельных фруктов», - добавляет строков.
Однако некоторые фруктовые соки имеют обратную связь с раком, а это означает, что они могут снизить риск.
Есть данные о том, что потребление цитрусовых «существенно» снижает риск рака пищевода.
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