Онкология: этот напиток повышает риск развития рака «на 70% и более» — и это не алкоголь

«До сих пор не так много доказательств того, что диета с низким содержанием сахара или углеводов снижает вероятность рака. Единственным исключением является рак пищевода, трубки, которая идет от сердца к желудку. Исследование показывает, что сахар и подслащенные напитки могут повысить вероятность этого рака на 70 и более процентов», - говорит врач диетолог Игорь Строко в интервью МедикФорум.

Потребление подслащенных напитков растет во всем мире, и искусственно подслащенные напитки и фруктовые соки являются одними из самых популярных видов.У обоих напитков есть одна общая черта — подсластители; сахароза и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.Фруктовые соки, естественно, содержат больше натуральных антиоксидантов и питательных микроэлементов, но их основным недостатком для здоровья является более высокое содержание свободного сахара.Они также содержат существенно низкий уровень клетчатки по сравнению с цельными фруктами, что обеспечивает определенный уровень защиты от болезни.Однако основная опасность заключается в содержании свободного сахара в соке, так как это напрямую способствует чрезмерному потреблению энергии.В конце концов, если напиток употребляется постоянно, это может привести к долгосрочному увеличению веса, что является печально известным предшественником рака.Несмотря на их "здоровый образ", фруктовые соки обычно содержатОднако некоторыеЕсть данные о том, чтоРанее Медикфорум писал о диете при артрите.