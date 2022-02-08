Эксперты назвали безопасное количество яиц, если у вас повышен холестерин
Некоторым в жизни приходится бороться за то, чтобы сбалансировать плохой холестерин с хорошим холестерином. Неспособность снизить уровень вредного холестерина также может привести к повышенному риску инсультов, сердечных заболеваний и сердечных приступов.
Чем меньше у человека плохого холестерина, тем лучше, и наоборот для хорошего холестерина.
«Употребление трех-четырех яиц в неделю должно быть нормальным, но поговорите со своим врачом о том, что лучше для вас», — говорят эксперты Heart UK.
Хотя тем, у кого высокий уровень холестерина, следует быть осторожнее с яйцами, они имеют много преимуществ. Что, если, например, человек хочет поддерживать здоровый уровень холестерина, но любит яйца? Яйца, хотя и богаты белком, также содержат много холестерина, что для некоторых представляет проблему.
Яйца не запрещены, но их следует употреблять в умеренных количествах.
Яйца с низким содержанием жира, богаты белком и содержат витамины D, B, B12 и фолиевую кислоту. Яйца можно использовать в различных блюдах, как соленых, так и сладких.
Когда дело доходит до холестерина, есть некоторые продукты, которые могут помочь снизить уровень ЛПНП и повысить уровень холестерина ЛПВП. Если человек хочет снизить уровень холестерина, для этой цели идеально подходят продукты с высоким содержанием стеролов и станолов.
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Heart UK
Здоровье
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