Эксперты назвали безопасное количество яиц, если у вас повышен холестерин

«Употребление трех-четырех яиц в неделю должно быть нормальным, но поговорите со своим врачом о том, что лучше для вас», — говорят эксперты Heart UK.

Чем меньше у человека плохого холестерина, тем лучше, и наоборот для хорошего холестерина.Хотя тем, у кого высокий уровень холестерина,они имеют много преимуществ. Что, если, например, человек хочет поддерживать здоровый уровень холестерина, но любит яйца? Яйца, хотя и богаты белком, также содержат много холестерина, что для некоторых представляет проблему.Яйца не запрещены, но их следует употреблять в умеренных количествах.Яйца с низким содержанием жира,Яйца можно использовать в различных блюдах, как соленых, так и сладких.Когда дело доходит до холестерина, есть некоторые продукты, которые могут помочь снизить уровень ЛПНП и повысить уровень холестерина ЛПВП. Если человек хочет снизить уровень холестерина, для этой цели идеально подходят продуктыРанее Медикформ писал о симптомах Омикрона.