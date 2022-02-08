Диабет 2 типа: дефицит этого витамина увеличивает ваш риск - симптомы

«При дефиците витамина D многие из этих процессов начинают снижаться, и это создает основу для возникновения таких заболеваний, как диабет», - говорит главный автор исследования Майкл Дж. Берридж.

Усталость

Боль в костях

Мышечная слабость

Боль в мышцах

Мышечные судороги

Изменения настроения