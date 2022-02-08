Диабет 2 типа: дефицит этого витамина увеличивает ваш риск - симптомы
Согласно различным исследованиям, одним из менее известных факторов риска состояния сахара в крови является дефицит витаминов.
Исследование 2017 года показывает, что дефицит витамина D связан с возникновением диабета. Исследование объясняет эту связь — диабет начинается с возникновения резистентности к инсулину. Инсулинорезистентность означает, что клетки мышц, жира и печени плохо реагируют на инсулин, поэтому они не могут легко поглощать глюкозу из крови.
Бета-клетки поджелудочной железы (β-клетки) могут преодолеть это сопротивление, высвобождая больше инсулина. Однако по мере увеличения этой гиперактивности β-клетки в конечном итоге испытывают клеточную гибель и развитие диабета.
Что касается витамина D, то его дефицит способствует как начальной резистентности к инсулину, так и возникновению диабета, вызванного гибелью β-клеток. "Витамин солнечного света" уменьшает воспаление , которое является «основной» причиной возникновения резистентности к инсулину. Кроме того, он поддерживает нормальный уровень СА2+ и активных форм кислорода, который повышается в β-клетках при диабете.
И это не все клеточные процессы, которые витамин помогает поддерживать.
«При дефиците витамина D многие из этих процессов начинают снижаться, и это создает основу для возникновения таких заболеваний, как диабет», - говорит главный автор исследования Майкл Дж. Берридж.
Итак, как же обнаружить этот недостаток, более распространенный зимой?
- Усталость
- Боль в костях
- Мышечная слабость
- Боль в мышцах
- Мышечные судороги
- Изменения настроения
Майкл Берридж (Michael Berridge)
Здоровье
Британский физиолог и биохимик. Доктор философии, почётный профессор Кембриджа. Член Лондонского королевского общества, иностранный член Национальной академии наук США и Американского философского общества.
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