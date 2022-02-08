Профессор: включение этих продуктов в рацион увеличит продолжительность вашей жизни на 10 лет

«Понимание относительного потенциала здоровья различных групп продуктов питания может позволить людям добиться значительного улучшения здоровья», — говорят авторы.

«До сих пор исследования показывали пользу для здоровья, связанную с отдельной группой продуктов питания или определенными режимами питания, но давали ограниченную информацию о влиянии на здоровье других изменений в рационе. Наша методология моделирования восполнила этот пробел».