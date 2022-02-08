Профессор: включение этих продуктов в рацион увеличит продолжительность вашей жизни на 10 лет
Согласно новому исследованию, молодой человек в США может увеличить продолжительность своей жизни более чем на десять лет, изменив свой рацион с типичного западного рациона на оптимизированный рацион, включающий больше бобовых, цельного зерна и орехов, а также меньше красного и переработанного мяса. Исследование, опубликованно 8 февраля Ларсом Фаднесом из Университета Бергена, Норвегия, и его коллегами.
Для пожилых людей ожидаемое увеличение ожидаемой продолжительности жизни от таких изменений в питании будет меньшим, но все же существенным.
Пища имеет основополагающее значение для здоровья, и, по оценкам, во всем мире факторы риска, связанные с питанием, ежегодно приводят к 11 миллионам смертей и 255 миллионам лет жизни с поправкой на инвалидность. В новом исследовании исследователи использовали существующие мета-анализы и данные исследования «Глобальное бремя болезней» для построения модели, позволяющей мгновенно оценить влияние ряда диетических изменений на ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ).
Наибольший прирост в годы ОП будет достигнут при употреблении большего количества бобовых, большего количества цельнозерновых, больше орехов, меньше красного мяса и обработанного мяса. Переход от типичной диеты к оптимизированной диете в возрасте 60 лет все еще может увеличить ОПЖ на 8,0 лет для женщин и 8,8 лет для мужчин, а 80-летние могут увеличить свой вес на 3,4 года.
«Понимание относительного потенциала здоровья различных групп продуктов питания может позволить людям добиться значительного улучшения здоровья», — говорят авторы.
Фаднес добавляет:
«До сих пор исследования показывали пользу для здоровья, связанную с отдельной группой продуктов питания или определенными режимами питания, но давали ограниченную информацию о влиянии на здоровье других изменений в рационе. Наша методология моделирования восполнила этот пробел».
Ранее Медикфорум писал о том, что парацетамол повышает давление.
Ларс Фаднес
Здоровье
Университет Бергена (Норвегия).
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