Симптомы диабета: полидипсия часто является первым признаком

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Симптомы диабета: полидипсия часто является первым признаком

Диабет 2 типа характеризуется дисфункцией того, как организм вырабатывает инсулин — гормон, секретируемый поджелудочной железой. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня. Когда это происходит, в организме часто происходят заметные изменения.

Одним из явных признаков высокого уровня сахара в крови является «полидипсия». Термин, данный чрезмерной жажде, которая является одним из «начальных» симптомов диабета, объясняет Diabetes UK.

Есть много возможных причин чрезмерной жажды, но повышенная жажда у людей с диабетом может иногда, но, конечно, не всегда, указывать на более высокий, чем обычно, уровень глюкозы в крови.

Симптомы полидипсии распознаются как:
  • Постоянная и необъяснимая жажда, независимо от того, сколько вы пьете
  • Выделение более пяти литров мочи в день
Другие предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови включают в себя:
  • Усталость
  • Затуманенное зрение
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи
  • Боль в животе
  • Дыхание с фруктовым запахом
Согласно NHS, вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.

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Diabetes UK

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