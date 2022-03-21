Симптомы диабета: полидипсия часто является первым признаком
Диабет 2 типа характеризуется дисфункцией того, как организм вырабатывает инсулин — гормон, секретируемый поджелудочной железой. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня. Когда это происходит, в организме часто происходят заметные изменения.
Одним из явных признаков высокого уровня сахара в крови является «полидипсия». Термин, данный чрезмерной жажде, которая является одним из «начальных» симптомов диабета, объясняет Diabetes UK.
Есть много возможных причин чрезмерной жажды, но повышенная жажда у людей с диабетом может иногда, но, конечно, не всегда, указывать на более высокий, чем обычно, уровень глюкозы в крови.
Симптомы полидипсии распознаются как:
- Постоянная и необъяснимая жажда, независимо от того, сколько вы пьете
- Выделение более пяти литров мочи в день
- Усталость
- Затуманенное зрение
- Непреднамеренная потеря веса
- Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи
- Боль в животе
- Дыхание с фруктовым запахом
Ранее Медикфорум писал о том, как убрать жир на животе.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
Оставить комментарий