Доказано, что кофе замедляет возрастные проблемы с сердцем (но есть одно условие)
Кофе имеет некоторые преимущества для здоровья. Это было известно в течение некоторого времени, но степень этих преимуществ была предметом споров. Некоторые исследования говорят, что это увеличивает риск развития рака у человека. Другие исследования говорят, что это снижает риск развития рака.
Исследование людей из британского биобанка показало, что те, кто выпивает до трех чашек молотого кофе в день, риск смерти от сердечных заболеваний был на 17 % ниже, а вероятность смерти от инсульта — на 21 %.
В ходе исследования также было обнаружено, что кофе без кофеина имеет ряд преимуществ для здоровья. Любители кофе без кофеина имеют более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.
Причина этого заключалась в том, что ученые обнаружили, что не вся польза для здоровья от кофе связана с кофеином, а с антиоксидантами и другими химическими веществами.
Некоторые различия в способах приготовления некоторых видов кофе связаны с процессами их приготовления в зависимости от типа кофе. Однако у пользы кофе был предел, и он определялся количеством. Люди, которые выпивали более трех чашек в день, имели меньше положительных результатов.
Употребление более трех чашек в день было связано с повышенным риском смертности в целом по сравнению с теми, кто не пьет кофе.
Доктор Пал Маурович-Хорват сказал, что они смогли использовать МРТ-сканирование «для анализа влияния регулярного употребления кофе на структуру и функцию сердца».
«Мы обнаружили, что регулярное потребление кофе от легкого до умеренного… может замедлить возрастные сердечные изменения».
Пал Маурович-Хорват (Pal Maurovich-Horvat)
Здоровье
Врач-кардиолог в London Cardiac CT Academy.
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