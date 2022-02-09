Доказано, что кофе замедляет возрастные проблемы с сердцем (но есть одно условие)

«Мы обнаружили, что регулярное потребление кофе от легкого до умеренного… может замедлить возрастные сердечные изменения».

Ранее Медикфорум писал о напитках, которые повышают риск гипертонии.

Исследование людей из британского биобанка показало, что те, кто выпивает до трех чашек молотого кофе в день, риск смерти от сердечных заболеваний был на 17 % ниже, а вероятность смерти от инсульта — на 21 %.В ходе исследования также было обнаружено, что кофе без кофеина имеет ряд преимуществ для здоровья. Любители кофе без кофеина имеют более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе.Причина этого заключалась в том, что ученые обнаружили, чтоНекоторые различия в способах приготовления некоторых видов кофе связаны с процессами их приготовления в зависимости от типа кофе. Однако у пользы кофе был предел, и он определялся количеством. Люди, которые выпивали более трех чашек в день, имели меньше положительных результатов.Употребление более трех чашек в день было связано с повышенным риском смертности в целом по сравнению с теми, кто не пьет кофе.Доктор Пал Маурович-Хорват сказал, что они смогли использовать МРТ-сканирование