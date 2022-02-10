Рак поджелудочной железы: важный признак при посещении туалета — это «ранняя подсказка»

«Если опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник, результатом является неспособность переваривать жирную пищу. Таким образом, вы получаете рыхлые фекалии из-за избыточного жира с крайне неприятным запахом. Этот симптом, в частности, может быть ранней подсказкой и слишком часто упускается из виду», - говорят эксперты Pancreatic Cancer UK.

Белки ваших глаз или ваша кожа желтеют (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно.

Потеря аппетита или потеря веса без попытки.

Чувство усталости или отсутствие энергии.

Высокая температура или чувство жара или озноб.

«Наличие их определенно не означает, что у вас рак поджелудочной железы. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики», — советует NHS. «Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».

Факторы риска