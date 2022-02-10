Рак поджелудочной железы: важный признак при посещении туалета — это «ранняя подсказка»
К сожалению, рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость среди всех распространенных видов рака: пятилетняя выживаемость составляет менее семи процентов, сообщает Pancreatic Cancer UK. Эта шокирующая статистика подчеркивает важность ранней диагностики для улучшения результатов выживания.
Одна «ранняя подсказка» может быть обнаружена при посещении туалета.
«Если опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник, результатом является неспособность переваривать жирную пищу. Таким образом, вы получаете рыхлые фекалии из-за избыточного жира с крайне неприятным запахом. Этот симптом, в частности, может быть ранней подсказкой и слишком часто упускается из виду», - говорят эксперты Pancreatic Cancer UK.
Другие предупреждающие знаки включают в себя:
- Белки ваших глаз или ваша кожа желтеют (желтуха), у вас также может быть кожный зуд, моча темнее и бледнее, чем обычно.
- Потеря аппетита или потеря веса без попытки.
- Чувство усталости или отсутствие энергии.
- Высокая температура или чувство жара или озноб.
«Наличие их определенно не означает, что у вас рак поджелудочной железы. Но важно, чтобы их проверил врач общей практики», — советует NHS. «Если они вызваны раком, раннее обнаружение делает его более излечимым».
Факторы риска
Любой человек может заболеть раком поджелудочной железы. Не всегда понятно, чем это вызвано. Есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск его развития.
Ваш риск развития рака зависит от многих факторов, включая возраст, генетику, образ жизни и факторы окружающей среды. Наличие любого из этих факторов риска не означает, что у вас обязательно разовьется рак.
Ранее Медикфорум писал о повторном заражении Омикроном.
Pancreatic Cancer UK
Здоровье
Некоммерческая организация в Великобритании, которая занимается поддержкой и лечением пациентов с раком поджелудочной железы.
Оставить комментарий