Рак легких: эти 5 симптомов предупреждают, что рак прогрессирует

Лимфатические узлы

«Наиболее распространенным симптомом, если рак распространился на лимфатические узлы, является то, что они обычно больше, чем обычно. Но лимфатические узлы также увеличиваются, если у вас есть инфекция».

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