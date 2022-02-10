Рак легких: эти 5 симптомов предупреждают, что рак прогрессирует
По данным Американского онкологического общества, если рак легких распространился на другие части тела, это может вызвать следующие 5 симптомов.
Боль в костях (например, боль в спине или бедрах) Изменения нервной системы (например, головная боль, слабость или онемение руки или ноги, головокружение, проблемы с равновесием или судороги) из-за распространения рака на головной мозг. Пожелтение кожи и глаз (желтуха) из-за распространения рака на печень.
Лимфатические узлы
Это система желез в организме, которые фильтруют жидкости организма и помогают бороться с инфекцией.
«Наиболее распространенным симптомом, если рак распространился на лимфатические узлы, является то, что они обычно больше, чем обычно. Но лимфатические узлы также увеличиваются, если у вас есть инфекция».
Головной мозг
Если рак распространился на мозг, могут возникнуть «сонливость и спутанность сознания, сильные головные боли, часто сопровождаемые тошнотой, и слабость в руке или ноге».
Печень
Если он распространяется на печень, вы можете испытывать дискомфорт или боль в правой части живота, плохое самочувствие, плохой аппетит и потерю веса, вздутие живота, пожелтение кожи и белков глаз и кожный зуд.
Кость
Если рак распространился на кости, это может вызвать боль, часто в нижней части спины, ослабление костей и повышение уровня кальция в крови, что вызывает обезвоживание и спутанность сознания.
Надпочечники
Это небольшие железы, расположенные прямо над почкой. Рак, который распространился на оба надпочечника, может привести к повышению уровня гормонов надпочечников. Это может затем вызвать справедливость, головокружение, слабость, усталость и необъяснимую потерю веса.
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American Cancer Society
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