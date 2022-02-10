Диабет: этот напиток значительно снижает уровень сахара в крови - нужно кипятить 15 минут

Общие советы по питанию для снижения сахара в крови

«Все углеводы влияют на уровень глюкозы в крови, поэтому важно знать, какие продукты содержат углеводы. Выбирайте более здоровую пищу, содержащую углеводы, и следите за размерами своих порций».

Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, гречка и цельный овес

Фрукты

Овощи

Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица

Молочные продукты, такие как несладкий йогурт и молоко