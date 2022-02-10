Диабет: этот напиток значительно снижает уровень сахара в крови - нужно кипятить 15 минут
Когда поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не усваивается клетками, результатом часто является диабет 2 типа.
Диета является эффективным средством для снижения уровня сахара в крови. Согласно новому исследованию, смесь трав, которую вы можете приготовить дома, может вызвать падение уровня сахара в крови.
88 участников с кардиометаболическими факторами риска в возрасте от 30 до 65 лет были случайным образом отобраны и распределены в экспериментальную группу и группу плацебо. Для экспериментальной группы равные количества чеснока, имбиря, лимонного сока и яблочного уксуса кипятили при 70°C в течение 15 минут.
В начале и через 45 дней оценивали уровень сахара в крови и другие маркеры, такие как артериальное давление и уровень холестерина.
Исследователи обнаружили, что уровнь сахара в крови натощак «значительно снизились» уменьшились в ходе исследования в экспериментальной группе.
Более того, в группе, получавшей травяную смесь, также наблюдалось заметное снижение артериального давления и уровня вредного холестерина. Результаты исследования пришли к выводу, что «смесь имбиря, чеснока, лимона, яблочного уксуса и меда обладает антигиперлипидемическими, антигипертензивными и антидиабетическими свойствами».
Общие советы по питанию для снижения сахара в крови
Diabetes UK объясняет:
«Все углеводы влияют на уровень глюкозы в крови, поэтому важно знать, какие продукты содержат углеводы. Выбирайте более здоровую пищу, содержащую углеводы, и следите за размерами своих порций».
Вот несколько здоровых источников углеводов:
- Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, гречка и цельный овес
- Фрукты
- Овощи
- Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица
- Молочные продукты, такие как несладкий йогурт и молоко
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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