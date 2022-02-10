Диабет: этот напиток значительно снижает уровень сахара в крови - нужно кипятить 15 минут

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Диабет: этот напиток значительно снижает уровень сахара в крови - нужно кипятить 15 минут

Когда поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не усваивается клетками, результатом часто является диабет 2 типа. 


Диета является эффективным средством для снижения уровня сахара в крови. Согласно новому исследованию, смесь трав, которую вы можете приготовить дома, может вызвать падение уровня сахара в крови. 

88 участников с кардиометаболическими факторами риска в возрасте от 30 до 65 лет были случайным образом отобраны и распределены в экспериментальную группу и группу плацебо. Для экспериментальной группы равные количества чеснока, имбиря, лимонного сока и яблочного уксуса кипятили при 70°C в течение 15 минут.

В начале и через 45 дней оценивали уровень сахара в крови и другие маркеры, такие как артериальное давление и уровень холестерина.

Исследователи обнаружили, что уровнь сахара в крови натощак «значительно снизились» уменьшились в ходе исследования в экспериментальной группе.

Более того, в группе, получавшей травяную смесь, также наблюдалось заметное снижение артериального давления и уровня вредного холестерина. Результаты исследования пришли к выводу, что «смесь имбиря, чеснока, лимона, яблочного уксуса и меда обладает антигиперлипидемическими, антигипертензивными и антидиабетическими свойствами».

Общие советы по питанию для снижения сахара в крови


Diabetes UK объясняет:
«Все углеводы влияют на уровень глюкозы в крови, поэтому важно знать, какие продукты содержат углеводы. Выбирайте более здоровую пищу, содержащую углеводы, и следите за размерами своих порций».

Вот несколько здоровых источников углеводов:
  • Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, гречка и цельный овес
  • Фрукты
  • Овощи
  • Бобовые, такие как нут, фасоль и чечевица
  • Молочные продукты, такие как несладкий йогурт и молоко
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Diabetes UK

Здоровье

Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.

Теги : диабет второго типа, снижение сахара в крови, исследование