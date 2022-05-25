У вас предиабет? Советы медиков, которые помогают снизить уровень сахара в крови
У людей с предиабетом поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать достаточное количество инсулина, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на здоровом уровне.
Предиабет – это состояние, при котором уровень сахара в крови становится выше нормы, хотя является недостаточно высоким для диагностики диабета. Симптомы предиабета могут включать необычно частую жажду и мочеиспускание. Его возникновение – это сигнал того, что человек подвергается развитию резистентности к инсулину. При наличии предиабета возникает 50-процентная вероятность того, что в ближайшие 5-10 лет возникнет полноценный сахарный диабет.
В то же время предиабет поддается коррекции, и многим людям удается отсрочить или даже полностью избежать возникновения диабета – в этом помогают меры, направленные на снижение повышенного уровня сахара в крови.
Следующие советы медиков помогают снизить уровень сахара в крови.
Ешьте что-нибудь каждые три-шесть часов. Врачи рекомендуют завтракать в течение часа или двух после пробуждения и перекусывать каждые три-шесть часов после этого. Организму требуется от четырех до шести часов, чтобы переварить пищу. Если регулярно есть небольшими порциями, прежде чем проснется сильный голод, – это эффективнее поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Сбалансируйте питание. Половина каждого приема пищи должна состоять из некрахмалистых овощей. Другая половина – из смеси белков и растительных сложных углеводов в виде цельного зерна, бобов.
Не ешьте ночью. Исследования показывают, что когда вы едите ночью, поджелудочной железе может потребоваться больше инсулина для регулирования уровня сахара в крови, чем днем. Повышенное содержание инсулина в организме способствует развитию резистентности к этому гормону, а это прямая дорога к диабету.
Следите за порциями. Людям с лишним весом его снижение эффективно помогает снизить риск развития диабета 2 типа. Контроль над порциями означает, что вы меньше потребляете калорий и худеете. Если питаться дробно, то можно приучить себя есть меньше, поскольку в этом случае не возникает обострения аппетита.
Пейте воду. Употребление воды оказывает положительное влияние на организм самыми разными способами. Если начнете пить воду вместо сладких напитков, вы сэкономите ненужные калории, а также защитите себя от резких всплесков глюкозы в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диабет возникает не только у тех, кто есть много сладкого.
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