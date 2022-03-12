Больная печень: изменения в вашей личности сигнализируют о том, что «печень борется»

«Цирроз является результатом длительного, непрерывного повреждения печени и может быть вызван множеством различных причин. Повреждение приводит к рубцеванию, известному как фиброз. Гладкая ткань печени замещается бугорками неправильной формы (узелками), и печень становится более твердой. Вместе рубцы и узелки называются циррозом. В нем говорится, что есть некоторые «более поздние симптомы, когда печень изо всех сил пытается функционировать».

Лихорадка с высокой температурой и ознобом, часто вызванная инфекцией

Сбивчивое дыхание

Рвота кровью

Очень темный или черный смолистый стул (фекалии)

Периоды спутанности сознания или сонливости