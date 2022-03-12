Больная печень: изменения в вашей личности сигнализируют о том, что «печень борется»
British Liver Trust (BLT) сообщает, что проблемы с печенью развиваются незаметно, без явных симптомов на ранних стадиях, однако болезнь в значительной степени можно предотвратить, изменив образ жизни. Заболевание имеет тенденцию развиваться у людей с избыточным весом или ожирением или страдающих диабетом, высоким уровнем холестерина или триглицеридов.
Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его, хотя, по оценкам NHS, каждый третий человек в Великобритании имеет ранние стадии НАЖБП, когда в их печени содержится небольшое количество жира.
Если более 5-10 процентов веса печени составляют жиры, то это называется жирной печенью. Клиника Кливленда сообщает, что симптомы жировой болезни печени часто не проявляются до тех пор, пока болезнь не прогрессирует до цирроза печени, когда происходит рубцевание печени.
Он отмечает, что вы также можете испытывать тошноту, потерю аппетита или потерю веса.
В BLT говорится:
«Цирроз является результатом длительного, непрерывного повреждения печени и может быть вызван множеством различных причин. Повреждение приводит к рубцеванию, известному как фиброз. Гладкая ткань печени замещается бугорками неправильной формы (узелками), и печень становится более твердой. Вместе рубцы и узелки называются циррозом. В нем говорится, что есть некоторые «более поздние симптомы, когда печень изо всех сил пытается функционировать».
Некоторые из этих признаков — забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость. Он добавляет, что некоторые люди испытывают тонкие изменения в личности.
Симптомы:
- Лихорадка с высокой температурой и ознобом, часто вызванная инфекцией
- Сбивчивое дыхание
- Рвота кровью
- Очень темный или черный смолистый стул (фекалии)
- Периоды спутанности сознания или сонливости
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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