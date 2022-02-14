CDC: никогда не храните мясо в холодильнике, предварительно не нарезав его
Мясо — продукт не из дешевых. К счастью, большинство приготовленных мясных блюд можно хранить несколько дней или переделать их в новое блюдо. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), чтобы мясо было безопасным для употребления, важно правильно его хранить.
CDC предупреждает, что прежде чем отправить мясо в холодильник, его нужно разрезать на небольшие порции. Убирать мясо в холодильник нужно в течение двух часов после приготовления. Для еды, которая оставалась на столе при температуре выше 30 градусов (актуально во время летних пикников), лимит составляет час.
Это делается для того, чтобы предотвратить рост бактерий. В холодильник рекомендуется отправлять остывшую пищу. Для более быстрого остывания и рекомендуется разрезать мясо на небольшие куски.
По данным CDC, кишечная палочка и сальмонелла могут присутствовать в мясе. При употреблении зараженного продукта, может возникнуть диарея, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и инфекции кровотока.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Здоровье
Федеральное агентство здравоохранения
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