Врач рассказал, как правильно и безопасно для здоровья хранить мясо
Многие люди имеют привычку класть свежее мясо в морозильник, но это неправильно и даже чревато возникновением проблем со здоровьем. На проблему безопасного хранения мяса обратил внимание египетский врач Абдель-Рахман Шамс.
Как сообщает The Times Hub, врач Абдель-Рахман Шамс рекомендует не убирать сразу в холодильник и тем более в морозилку свежее мясо. Если убрать мясо сразу в морозилку, оно потеряет большое количество питательных веществ, и вероятность проблем со здоровьем в случае его употребления сразу возрастет, заявил эксперт.
К тому же из-за химических изменений, которые при этом произойдут, ухудшатся вкусовые свойства продукта, увеличится его жесткость.
«Мясо идеально хранить при низкой температуре для усиления образования молочной кислоты, которая обладает огромным количеством полезных свойств, в том числе противостоит микробному загрязнению, сохраняет питательную ценность продукта», - пояснил врач.
Рекомендация египетского специалиста такова: сначала мясо следует убрать в холодильник, оставив его на день или несколько часов при температуре 7 ° C., а затем упаковать в пакеты, желательно максимальной толщины, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение продукта внутри и снаружи.
В то же время в публикации отмечается, что избыток молочной кислоты может быть очень вреден: при ее патологически высоких концентрациях в крови повышается риск лактоацидоза, нарушения обмена веществ.
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