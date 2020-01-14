Врач рассказал, как правильно и безопасно для здоровья хранить мясо

«Мясо идеально хранить при низкой температуре для усиления образования молочной кислоты, которая обладает огромным количеством полезных свойств, в том числе противостоит микробному загрязнению, сохраняет питательную ценность продукта», - пояснил врач.

Как сообщает The Times Hub , врач Абдель-Рахман Шамс рекомендует не убирать сразу в холодильник и тем более в морозилку свежее мясо. Если убрать мясо сразу в морозилку, оно потеряет большое количество питательных веществ, и вероятность проблем со здоровьем в случае его употребления сразу возрастет, заявил эксперт.К тому же из-за химических изменений, которые при этом произойдут, ухудшатся вкусовые свойства продукта, увеличится его жесткость.Рекомендация египетского специалиста такова: сначала мясо следует убрать в холодильник, оставив его на день или несколько часов при температуре 7 ° C., а затем упаковать в пакеты, желательно максимальной толщины, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение продукта внутри и снаружи.В то же время в публикации отмечается, что избыток молочной кислоты может быть очень вреден: при ее патологически высоких концентрациях в крови повышается риск лактоацидоза, нарушения обмена веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти продуктах , которые полезно есть, когда болит живот.