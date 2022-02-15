Онкология: врач Кубес назвал малоизвестный признак распространяющегося рака в ушах
Миллионы пациентов умирают от рака каждый год. Рак возникает, когда поврежденные клетки делятся и размножаются со своей собственной скоростью, образуя опухоли. Этот дефект может начаться в любом месте тела, но как только начинается пролиферация, опухоли, вероятно, проникают в соседние ткани. Подбор предупредительных знаков имеет решающее значение для выживания.
По словам доктора Иржи Кубеса из Центра протонной терапии в Праге, в ушах может появиться один менее известный симптом.
Как и в случае с большинством форм рака, выявление болезни на начальных стадиях дает наилучшие шансы на выживание. Это особенно важно для быстро распространяющихся форм рака, которые лучше всего лечить, пока они еще находятся в ткани, в которой развились.
Рак шеи, например, может начаться в любом месте тела, поскольку он метастазирует через кровь или лимфатическую систему в другие части тела.
Доктор Кубеш сказал:
«Чем раньше мы сможем поставить людям диагноз, тем лучше будет результат. Но, несмотря на то, что это самый быстрорастущий тип рака в мире, все еще недостаточно осведомлены об опухолях головы и шеи».
На самом деле, считается, что показатели рака головы и шеи растут отчасти из-за более высокой распространенности вируса папилломы человека. Это приводит к тому, что клетки в задней части горла становятся ненормальными, что является ключевым признаком рака.
Поскольку опухоли головы и шеи часто располагаются в носу, шее или горле, вполне естественно ожидать появления симптомов в этих областях. Однако некоторые менее известные признаки могут проявляться в другом месте.
«Например, постоянно заложенные уши — тип, который вы можете получить после погружения в бассейн — или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее. Отек в части шеи или некоторое сопротивление при прикосновении к части шеи также могут быть признаком. Болезненные десны, язвы и боль в зубах, белые или красные пятна во рту — все это явные симптомы».
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака легких.
Иржи Кубес
Здоровье
Онколог-радиолог и главный врач Центра протонной терапии в Праге (Чехия).
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