Онкология: врач Кубес назвал малоизвестный признак распространяющегося рака в ушах

«Чем раньше мы сможем поставить людям диагноз, тем лучше будет результат. Но, несмотря на то, что это самый быстрорастущий тип рака в мире, все еще недостаточно осведомлены об опухолях головы и шеи».

«Например, постоянно заложенные уши — тип, который вы можете получить после погружения в бассейн — или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее. Отек в части шеи или некоторое сопротивление при прикосновении к части шеи также могут быть признаком. Болезненные десны, язвы и боль в зубах, белые или красные пятна во рту — все это явные симптомы».