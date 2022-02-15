Дефицит витамина D: повседневный признак, который «часто упускается из виду»
В повседневной жизни низкий уровень витамина D может проявляться усталостью у здоровых людей, но этот признак часто остается без внимания.
«Солнечный витамин» выполняет различные функции в организме, поддерживает здоровье костной ткани, способствует сохранению крепких мышц. Когда возникает дефицит этого витамина, он может отражаться на повседневном самочувствии. При этом, отмечают эксперты, распространенный признак его нехватки часто упускается из виду.
Симптом, о котором идет речь, – это снижение уровня энергии.
«Недостаточный уровень витамина D провоцирует снижение энергетического тонуса у здоровых людей, что часто описывается ими как усталость, выгорание, упадок сил», - свидетельствуют исследователи.
По их данным, особенно низкие уровни витамина D могут вызывать усталость, которая отрицательно сказывается на качестве жизни человека: он становится малоактивным, вялым, апатичным, теряет мотивацию заниматься повседневными делами или хобби, ограничивает социальные контакты. Но зачастую подобное состояние связывается с эмоциональными проблемами, а не с дефицитом витамина.
В свою очередь, Кливлендская клиника дополняет симптоматику, свойственную дефициту витамина D. Врачи клиники рекомендуют обращать внимание на следующие проблемы.
- Боль в костях.
- Мышечная слабость.
- Боль в мышцах
- Мышечные спазмы, судороги.
- Изменения настроения, депрессия.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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