Дефицит витамина D: повседневный признак, который «часто упускается из виду»

«Недостаточный уровень витамина D провоцирует снижение энергетического тонуса у здоровых людей, что часто описывается ими как усталость, выгорание, упадок сил», - свидетельствуют исследователи.

Боль в костях.

Мышечная слабость.

Боль в мышцах

Мышечные спазмы, судороги.

Изменения настроения, депрессия.