Дефицит B12: «распространенный» и «изнуряющий» симптом, который возникает по утрам
Витамин B12 выполняет несколько важных функций в организме, в том числе поддерживает здоровье нервной системы. Вклад B12 становится очевидным, если у вас низкий уровень. Дефицит B12 может вызвать ряд проблем, некоторые из которых могут ухудшить качество жизни.
Явный признак низкого уровня B12 можно заметить утром. Согласно новому исследованию BMJ, «одним из наиболее распространенных и наиболее изнурительных симптомов дефицита витамина B12 является сильная усталость».
Крайняя усталость, или «постоянная усталость», может быть особенно выражена при пробуждении утром.
Если вы чувствуете усталость, несмотря на хороший ночной сон, возможно, у вас низкий уровень B12.
Кроме того, «если у пациента при этом плохое настроение, это можно легко интерпретировать как депрессию», тогда дефицит витамина B12 легко пропустить.
По данным Клиники Майо, другие возможные симптомы включают в себя:
- Бледно-желтый оттенок вашей кожи
- Болезненный и красный язык (глоссит)
- Язвы во рту
- Ппарестезия
- Изменения в том, как вы ходите и передвигаетесь
- Нарушенное зрение
- Раздражительность
- Изменения в том, как вы думаете, чувствуете и ведете себя
- Снижение ваших умственных способностей, таких как память, понимание и суждение
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
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