Кардиолог назвал 6 физических признаков на ногах, предупреждающих о высоком уровне холестерина

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Кардиолог назвал 6 физических признаков на ногах, предупреждающих о высоком уровне холестерина

Холестерин необходим для построения здоровых клеток, но его избыток может закупорить артерии. К сожалению, симптомы обычно не возникают, пока высокий уровень холестерина не вызывает осложнений.

Заболевание периферических артерий (ЗПА) является проявлением накопления холестерина. ЗПА в ногах или нижних конечностях — это сужение или закупорка сосудов, несущих кровь от сердца к ногам. Это в первую очередь вызвано накоплением жировых бляшек, таких как холестерин, в артериях, что называется атеросклерозом.
ЗПА может возникнуть в любом кровеносном сосуде, но чаще встречается в ногах, чем в руках.

Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил в интервью МедикФорум существует шесть физических признаков накопления холестерина в ногах.

К физическим признакам ЗПА стоп относятся:
  • Снижение пульса на ногах
  • Отсутствие пульса на ногах
  • Язвы в ногах или ступнях, которые не заживают
  • Холодные пальцы
  • Онемение пальцев ног
"Физические признаки в ноге, которые могут указывать на ЗПА, включают мышечную атрофию (слабость), выпадение волос, гладкая, блестящая кожа и прохладная на ощупь кожа, особенно если она сопровождается болью при ходьбе (которая уменьшается после остановки ходьбы)", - говорит Варфоломеев.

Как снизить риск?


Чтобы предотвратить ЗПА и другие осложнения холестерина, жизненно важно вести здоровый образ жизни. Вы можете держать высокий уровень холестерина под контролем, питаясь здоровой пищей и ведя активный образ жизни. Что касается первого, замена насыщенных жиров на ненасыщенные жиры может нанести решающий удар по высокому уровню холестерина.

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