Кардиолог назвал 6 физических признаков на ногах, предупреждающих о высоком уровне холестерина
Холестерин необходим для построения здоровых клеток, но его избыток может закупорить артерии. К сожалению, симптомы обычно не возникают, пока высокий уровень холестерина не вызывает осложнений.
Заболевание периферических артерий (ЗПА) является проявлением накопления холестерина. ЗПА в ногах или нижних конечностях — это сужение или закупорка сосудов, несущих кровь от сердца к ногам. Это в первую очередь вызвано накоплением жировых бляшек, таких как холестерин, в артериях, что называется атеросклерозом.
ЗПА может возникнуть в любом кровеносном сосуде, но чаще встречается в ногах, чем в руках.
Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил в интервью МедикФорум существует шесть физических признаков накопления холестерина в ногах.
К физическим признакам ЗПА стоп относятся:
- Снижение пульса на ногах
- Отсутствие пульса на ногах
- Язвы в ногах или ступнях, которые не заживают
- Холодные пальцы
- Онемение пальцев ног
"Физические признаки в ноге, которые могут указывать на ЗПА, включают мышечную атрофию (слабость), выпадение волос, гладкая, блестящая кожа и прохладная на ощупь кожа, особенно если она сопровождается болью при ходьбе (которая уменьшается после остановки ходьбы)", - говорит Варфоломеев.
Как снизить риск?
Чтобы предотвратить ЗПА и другие осложнения холестерина, жизненно важно вести здоровый образ жизни. Вы можете держать высокий уровень холестерина под контролем, питаясь здоровой пищей и ведя активный образ жизни. Что касается первого, замена насыщенных жиров на ненасыщенные жиры может нанести решающий удар по высокому уровню холестерина.
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