Кардиолог назвал 6 физических признаков на ногах, предупреждающих о высоком уровне холестерина

Снижение пульса на ногах

Отсутствие пульса на ногах

Язвы в ногах или ступнях, которые не заживают

Холодные пальцы

Онемение пальцев ног

"Физические признаки в ноге, которые могут указывать на ЗПА, включают мышечную атрофию (слабость), выпадение волос, гладкая, блестящая кожа и прохладная на ощупь кожа, особенно если она сопровождается болью при ходьбе (которая уменьшается после остановки ходьбы)", - говорит Варфоломеев.

Как снизить риск?