Простые средства от высокого давления: медики советуют воду с лимоном

«ежедневное потребление лимонного сока в сочетании с ходьбой значительно коррелирует со снижением артериального давления».

«Цитрусовые содержат важные для здоровья соединения, такие как клетчатка и флавоноиды. Концентрация витаминов и минералов в этих фруктах может поддерживать здоровье сердца, снижая такие факторы риска, как высокое кровяное давление», - заявили научные специалисты.