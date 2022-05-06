Врач Черкасова: частые пробуждения ночью могут сигналить о проблемах со здоровьем

«Например, изначально у бессонницы была какая-то причина, а потом она исчезла – но бессонница сохранилась: это мозг привык к неправильной модели сна и воспроизводит ее на автомате», - сообщила медик.

Дисфункция щитовидной железы (повышенная или пониженная выработка гормонов).

Урологические нарушения.

Апноэ с остановками дыхания во время сна.

Депрессия, сопряженная с недостаточной выработкой нейромедиаторов.