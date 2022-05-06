Врач Черкасова: частые пробуждения ночью могут сигналить о проблемах со здоровьем

138 Фото: shutterstock.com
мужчина в постели проснулся

По словам терапевта и сомнолога Софии Черкасовой, при возникшей проблеме частых ночных пробуждений человеку следует обязательно обратиться к врачу.

В своем интервью врач рассказала, что одной из самых типичных причин пробуждений ночью является закрепившаяся привычка мозга просыпаться в неподходящее время.

«Например, изначально у бессонницы была какая-то причина, а потом она исчезла – но бессонница сохранилась: это мозг привык к неправильной модели сна и воспроизводит ее на автомате», - сообщила медик.

В то же время, поделилась Черкасова с порталом «Доктор Питер», ночные и неадекватно ранние утренние пробуждения могут иметь множество различных причин, от психологических до физических. Врач перечислила те проблемы со здоровьем, которые часто скрываются за подобным явлением.
  • Дисфункция щитовидной железы (повышенная или пониженная выработка гормонов).
  • Урологические нарушения.
  • Апноэ с остановками дыхания во время сна.
  • Депрессия, сопряженная с недостаточной выработкой нейромедиаторов.
Черкасова заметила: в том случае, когда, проснувшись ночью, человек не может заснуть, следует покинуть постель и даже комнату. Терапевт советует заняться каким-нибудь спокойным обыденным делом, пока вновь не почувствуется сонливость.

Также для профилактики бессонницы очень важно соблюдать гигиену сна. Но в первую очередь необходимо выяснять причину проблемы – вместе с врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком некоторых заболеваний может быть сонливость, не проходящая при употреблении кофе.
София Черкасова
София Черкасова
Здоровье
врач-терапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук
Теги : пробуждение, бессонница, София Черкасова