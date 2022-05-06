Врач Черкасова: частые пробуждения ночью могут сигналить о проблемах со здоровьем
По словам терапевта и сомнолога Софии Черкасовой, при возникшей проблеме частых ночных пробуждений человеку следует обязательно обратиться к врачу.
В своем интервью врач рассказала, что одной из самых типичных причин пробуждений ночью является закрепившаяся привычка мозга просыпаться в неподходящее время.
«Например, изначально у бессонницы была какая-то причина, а потом она исчезла – но бессонница сохранилась: это мозг привык к неправильной модели сна и воспроизводит ее на автомате», - сообщила медик.
В то же время, поделилась Черкасова с порталом «Доктор Питер», ночные и неадекватно ранние утренние пробуждения могут иметь множество различных причин, от психологических до физических. Врач перечислила те проблемы со здоровьем, которые часто скрываются за подобным явлением.
- Дисфункция щитовидной железы (повышенная или пониженная выработка гормонов).
- Урологические нарушения.
- Апноэ с остановками дыхания во время сна.
- Депрессия, сопряженная с недостаточной выработкой нейромедиаторов.
Также для профилактики бессонницы очень важно соблюдать гигиену сна. Но в первую очередь необходимо выяснять причину проблемы – вместе с врачом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком некоторых заболеваний может быть сонливость, не проходящая при употреблении кофе.
София Черкасова
Здоровье
врач-терапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук
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