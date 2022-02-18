Диабет 2 типа: 6 необычных симптомов диабета, о которых вы можете не знать
Наиболее распространенные симптомы диабета связаны с повышенной жаждой, голодом и мочеиспусканием, но каковы более необычные признаки того, что вы живете с этим аутоиммунным заболеванием? По данным Diabetes UK, вот шесть признаков, на которые следует обращать внимание.
Зуд, сухость кожи
Избыток глюкозы в крови может вызвать повреждение нервных волокон по всему телу. Повреждение нервов может вызвать зуд на поверхности кожи, в то время как поврежденные кровеносные сосуды могут быть причиной сухости, зуда или шелушения кожи.
Эректильная дисфункция
По данным Age UK, более 40 процентов мужчин в возрасте 60 лет и старше будут испытывать эректильную дисфункцию в течение жизни, хотя причины могут быть разными.
Хотя наиболее распространенными причинами эректильной дисфункции являются все, начиная от потери сексуального влечения и заканчивая некоторыми лекарствами, корень проблемы может быть и в высоком уровне сахара в крови.
Сухость во рту
Когда запасы глюкозы в организме сосредоточены в крови, во рту вырабатывается меньше слюны. Слишком мало слюны во рту — это не только неприятное ощущение, но и может спровоцировать кариес и заболевания десен.
Пигментированная кожа
Один из менее известных предупредительных признаков диабета 2 типа можно обнаружить на шее, и он чаще всего встречается у людей с более темным цветом лица. Развитие темных пятен на коже может быть обширным или видимым только в складках.
Потеря веса
Это может произойти, когда организм не может правильно вырабатывать инсулин, в результате чего в клетках заканчивается глюкоза, которая обычно используется для получения энергии.
Частые перепады настроения
Постоянное чувство раздражения или заметные изменения настроения могут быть вызваны быстрыми изменениями уровня сахара в крови.
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Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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