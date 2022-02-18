Деменция: эти продукты, «сильно связанны» с когнитивными нарушениями — ограничьте потребление
Модели потери памяти тесно связаны с генетикой и старением. Однако роль диеты также становится все более очевидной. Например, согласно исследованию, один тип пищи «сильно» связан со снижением когнитивных функций.
Деменция является основной причиной зависимости и инвалидности среди пожилых возрастных групп во всем мире. Но никакое лечение не способно изменить или остановить ухудшение после начала, поэтому профилактика имеет важное значение.
Состояние характеризуется потерей памяти, спутанностью сознания, изменениями личности и резким снижением мыслительных способностей. Основные диетические виновники, связанные с этими симптомами, включают жареную и крахмалистую пищу, обработанное мясо и рафинированный сахар.
Однако дальнейшие исследования показали, что маринованные продукты могут быть столь же вредными для здоровья мозга из-за высокого содержания в них натрия.
Исследователи, изучающие связь когнитивных нарушений с образом жизни и диетическими привычками, обнаружили, что маринованные продукты «сильно» связаны со снижением когнитивных функций.
«Среди участников-мужчин диетические факторы (например, жареная пища, маринованные продукты, острая пища) были тесно связаны с когнитивными нарушениями».
Было показано, что хронически высокое кровяное давление ускоряет развитие сосудистых заболеваний и затрудняет работу нервов, а также вызывает болезнь Альцгеймера.
Доктор Вас Ахмад Буттар, врач компании Sachet Infusions, объяснил:
«Чрезмерное использование соли в соленьях увеличивает содержание натрия в нашем рационе, что приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как задержка воды и вздутие живота. «Соленые огурцы имеют низкую питательную ценность из-за процесса маринования».
Ранее Медикфорум писал о признаках рака.
Вас Ахмад Буттар (Doctor Was Ahmad Buttar)
Здоровье
Врач в Sachet Infusions.
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