Деменция: эти продукты, «сильно связанны» с когнитивными нарушениями — ограничьте потребление

«Среди участников-мужчин диетические факторы (например, жареная пища, маринованные продукты, острая пища) были тесно связаны с когнитивными нарушениями».

«Чрезмерное использование соли в соленьях увеличивает содержание натрия в нашем рационе, что приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как задержка воды и вздутие живота. «Соленые огурцы имеют низкую питательную ценность из-за процесса маринования».