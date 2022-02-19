3 признака в глазах, которые говорят о повреждении нервов из-за дефицита витамина В12

Затуманенное зрение

«Нарушение и нечеткость зрения могут возникать в результате дефицита витамина B12. Это происходит, когда дефицит вызывает повреждение нерва, который ведет к вашим глазам. Нервный сигнал, идущий от глаза к мозгу, нарушается из-за этого повреждения, что приводит к ухудшению зрения. Это состояние называется оптической невропатией, и лечение, включающее добавки B12, обычно устраняет нарушение».