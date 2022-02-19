3 признака в глазах, которые говорят о повреждении нервов из-за дефицита витамина В12
Витамин B12 — это водорастворимый витамин, хранящийся в печени, где он может поддерживать потребности организма в течение многих лет. Это питательное вещество является ключевым для множества биологических процессов внутри организма, включая производство эритроцитов и функционирование нервной системы.
По данным NHS, дефицит B12 может привести к серьезному повреждению нервов, которое становится необратимым, если его не лечить быстро.
Поскольку витамин B12 имеет решающее значение для защиты нервов, низкий уровень витамина подвергает зрительные нервы опасности повреждения. Это связано с тем, что нервы покрыты защитной оболочкой, известной как миелин, которая защищает нервы и позволяет им передавать ощущения. При недостатке B12 производство миелина прекращается, что делает нервные окончания уязвимыми.
На этой стадии может возникнуть периферическая невропатия, которая на начальных стадиях обычно вызывает ощущение покалывания в руках и ногах. На этой стадии в глазах могут возникнуть три различных осложнения.
Затуманенное зрение
Роль B12 в нервной системе означает, что дефицит может повредить зрительный нерв.
«Нарушение и нечеткость зрения могут возникать в результате дефицита витамина B12. Это происходит, когда дефицит вызывает повреждение нерва, который ведет к вашим глазам. Нервный сигнал, идущий от глаза к мозгу, нарушается из-за этого повреждения, что приводит к ухудшению зрения. Это состояние называется оптической невропатией, и лечение, включающее добавки B12, обычно устраняет нарушение».
Однако при достаточном повреждении кабель нервного волокна теряет способность к регенерации, в результате чего некоторые пациенты навсегда теряют зрение.
Также у пациентов с дефицитом В12 наблюдается подергивание века и желтизна белков глаз.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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