Онкология: диетолог Портер назвала "здоровые продукты", которые могут вызывать рак
Связь между раком и пищей становится все более очевидной, помогая миллионам людей предотвращать болезни с помощью корректировки диеты. Рак, возникающий из-за неправильного питания, обычно поражает органы, связанные с пищеварительным трактом. Основными диетическими виновниками обычно являются обработанные и рафинированные продукты. По словам Джози Портер, врача-диетолога из Клиники здоровья кишечника, некоторые другие виды пищи могут быть столь же вредными для здоровья.
Ферментированные продукты и напитки производятся путем контролируемого микробного роста. Множество продуктов, включая тофу, вино и сыр, требуют ферментации для своего производства.
Хотя ферментированные продукты широко рекламируются за их пользу для здоровья, некоторые ингредиенты, используемые в процессе ферментации, могут увеличить риск рака желудка.
Эпидемиологические исследования показали, что риск развития рака желудка увеличивается на девять процентов при употреблении каждых 20 граммов консервированных в соли овощей ежедневно.
«Соль или некоторые химические вещества, содержащиеся в тофу и пастах из соевых бобов, которые увеличиваются в результате ферментации, могут играть важную роль в канцерогенезе рака желудка».
Более того, некоторые исследования вызвали опасения по поводу соединения этилкарбамата, которое является побочным продуктом процесса ферментации.
Мисс Портер объяснила:
«Исследования на животных показали, что это соединение может вызывать рак или то, что мы могли бы назвать канцерогенным. Канцерогены в продуктах питания не новы. Мы знаем о потенциальных канцерогенных соединениях в продуктах питания уже много лет. Возьмите, к примеру, переработанное мясо. Мы также связываем приготовление определенных продуктов при высоких температурах и определенные методы приготовления (такие как жарка и приготовление на гриле) с раком».
Как правило, умеренное количество ферментированных продуктов может быть полезным для здоровья из-за других питательных веществ, которые они содержат, таких как кальций и пробиотики в кефире или клетчатка и витамины группы В, содержащиеся в хлебе.
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Джози Портер
Здоровье
Врач-диетолог в Gut Health Clinic.
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