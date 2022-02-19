Онкология: диетолог Портер назвала "здоровые продукты", которые могут вызывать рак

«Соль или некоторые химические вещества, содержащиеся в тофу и пастах из соевых бобов, которые увеличиваются в результате ферментации, могут играть важную роль в канцерогенезе рака желудка».

«Исследования на животных показали, что это соединение может вызывать рак или то, что мы могли бы назвать канцерогенным. Канцерогены в продуктах питания не новы. Мы знаем о потенциальных канцерогенных соединениях в продуктах питания уже много лет. Возьмите, к примеру, переработанное мясо. Мы также связываем приготовление определенных продуктов при высоких температурах и определенные методы приготовления (такие как жарка и приготовление на гриле) с раком».