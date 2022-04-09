Врач Вассерманн: бекон, колбаса и сосиски канцерогенны и увеличивают риск рака

Насыщенные жиры

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«Переваривание блюд с высоким содержанием жиров и красного мяса также может вызвать изменение молекул ДНК, поскольку они производят канцерогены, повышая риск развития рака», — добавил доктор Вассерманн. «Эти виды пищи приводят к увеличению веса и ожирению, а также ослабляют иммунитет, делая вас уязвимыми для многих видов рака».

«Колбасы содержат вредные химические вещества, такие как нитриты или нитраты, которые могут легко увеличить риск рака. Организм может преобразовывать их в канцерогены, общие возбудители рака. Бекон содержит большое количество натрия, что связано с повышенной гипертонией и риском рака желудка».