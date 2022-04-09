Врач Вассерманн: бекон, колбаса и сосиски канцерогенны и увеличивают риск рака
Каждый год тысячи семей заболевают раком. Это одно из самых смертельных состояний в Великобритании. Все больше и больше исследований обнаруживают тесную связь между определенными продуктами питания и раком. Доктор Моника Вассерманн из Оliolusso рассказала почему любимые продукты могут быть бомбой замедленного действия, когда речь идет о серьезных последствиях для здоровья.
Доктор Вассерманн обсудил типы продуктов питания, которые являются синонимами повышенного риска заболеваний, в том числе:
- Насыщенные жиры
- Сахара
- Алкоголь
- Обработанные пищевые продукты
«Переваривание блюд с высоким содержанием жиров и красного мяса также может вызвать изменение молекул ДНК, поскольку они производят канцерогены, повышая риск развития рака», — добавил доктор Вассерманн. «Эти виды пищи приводят к увеличению веса и ожирению, а также ослабляют иммунитет, делая вас уязвимыми для многих видов рака».
Переработанное мясо модифицируются либо для продления срока годности, либо для изменения вкуса. Основными методами являются копчение, вяление или добавление соли или консервантов. Считается, что химические вещества, участвующие в обработке, могут увеличить риск развития рака.
Отвечая на вопрос, что эти типы продуктов питания могут сделать для здоровья человека при регулярном употреблении, доктор Вассерманн сказал:
«Колбасы содержат вредные химические вещества, такие как нитриты или нитраты, которые могут легко увеличить риск рака. Организм может преобразовывать их в канцерогены, общие возбудители рака. Бекон содержит большое количество натрия, что связано с повышенной гипертонией и риском рака желудка».
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач в Оliolusso.
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