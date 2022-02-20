Врач Геррини: ежедневное употребление парацетамола связано с «двойным» риском гипертонии

«Новости о том, что чрезмерное употребление парацетамола может вызвать высокое кровяное давление, также известное как гипертония, не являются новостью для многих. Злоупотребление любым лекарством может иметь побочные эффекты, и когда дело доходит до парацетамола, люди предполагают, что у него не будет никаких вредных побочных эффектов из-за его легкого доступа».

Ранние исследования показали, чтоАнализ исследования здоровья медсестер показал, что у женщин, принимавших более 500 мг ежедневно в течение пяти лет, риск гипертонии удвоился. Более того, результаты показали, что риск высокого кровяного давления увеличился на 80 процентов среди женщин, принимающих 400 мг в день.Эти выводы позже были подкреплены исследованием в котором приняли участие 16 000 мужчин.У мужчин, которые принимали парацетамол шесть или семь дней в неделю, на 34% чаще диагностировали высокое кровяное давление, чем у тех, кто его не принимал. Эта взаимосвязь была приписана влиянию препарата на задержку натрия и способность кровеносных сосудов расширяться.Эти два фактора являются хорошо известными причинами высокого кровяного давления.Мисс Геррини сказала:Парацетамол не должен быть первым средством для облегчения боли, так как есть много других шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться облегчить боль, считает эксперт.Ранее Медикфорум писал о главной причине о возникновения рака.