Врач Геррини: ежедневное употребление парацетамола связано с «двойным» риском гипертонии
Миллионы ежедневно обращаются к болеутоляющим, чтобы вылечить хронические заболевания и мелкие недомогания. Но вопрос о безопасности препаратов в долгосрочной перспективе все еще остается открытым. Имеются неопровержимые доказательства того, что длительное использование некоторых обезболивающих может иметь тяжелые последствия для здоровья, включая гипертонию. Гилья Геррини, врач и фармацевт, рассказывает об опасности частого применения парацетамола.
Ранние исследования показали, что парацетамол удваивает риск развития гипертонии после длительного приема препарата.
Анализ исследования здоровья медсестер показал, что у женщин, принимавших более 500 мг ежедневно в течение пяти лет, риск гипертонии удвоился. Более того, результаты показали, что риск высокого кровяного давления увеличился на 80 процентов среди женщин, принимающих 400 мг в день.
Эти выводы позже были подкреплены исследованием в котором приняли участие 16 000 мужчин.
У мужчин, которые принимали парацетамол шесть или семь дней в неделю, на 34% чаще диагностировали высокое кровяное давление, чем у тех, кто его не принимал. Эта взаимосвязь была приписана влиянию препарата на задержку натрия и способность кровеносных сосудов расширяться.
Эти два фактора являются хорошо известными причинами высокого кровяного давления.
Мисс Геррини сказала:
«Новости о том, что чрезмерное употребление парацетамола может вызвать высокое кровяное давление, также известное как гипертония, не являются новостью для многих. Злоупотребление любым лекарством может иметь побочные эффекты, и когда дело доходит до парацетамола, люди предполагают, что у него не будет никаких вредных побочных эффектов из-за его легкого доступа».
Парацетамол не должен быть первым средством для облегчения боли, так как есть много других шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться облегчить боль, считает эксперт.
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Гилья Геррини
Здоровье
Врач-фармацевт в Medino.
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