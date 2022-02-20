Диабет 2 типа: добавление пажитника к углеводам уменьшает их всасывание и снижает сахар
Значение диеты в лечении диабета неоспоримо. Научные исследования связывают определенные продукты и травы со снижением уровня сахара в крови. Было показано, что одна из таких трав, которую можно принимать в виде семян, хлеба или добавок, положительно влияет на уровень инсулина, снижая уровень сахара в крови.
Было обнаружено, что семена пажитника помогают снизить уровень сахара в крови. Семена содержат клетчатку и другие химические вещества, которые помогают замедлить пищеварение, а также уменьшают усвоение организмом углеводов и сахара. Также было обнаружено, что они улучшают использование организмом сахара и увеличивают количество высвобождаемого инсулина.Немногие исследования подтверждают, что пажитник является эффективным средством для лечения других заболеваний. В одном исследовании было дополнительно исследовано хлеб с пажитником как возможное средство для лечения диабета.
Хлеб, в который был добавлен пажитник, тестировали на приемлемость вкуса и влияние на углеводный обмен. Восьми пациентам с диабетом, контролируемым диетой, давали два ломтика (56 г) и 5% пажитника. Глюкозу в крови и инсулин периодически проверяли в течение четырех часов после употребления.
«Площадь под кривой для глюкозы и инсулина была ниже в условиях пажитника, но достигла значимости только с инсулином», — отмечается в исследовании. «Хлеб сохранил функциональное свойство пажитника снижать резистентность к инсулину. Приемлемую выпечку можно приготовить с добавлением пажитника, который снизит резистентность к инсулину и вылечит диабет 2 типа».
В связи с этим, Национальные институты здравоохранения (NIH) утверждают, что пажитник предоставил достаточно доказательств своей способности снижать уровень сахара в крови.
Пажитник является источником многих питательных веществ, таких как фолиевая кислота, рибофлавин, медь, калий, кальций, железо, марганец, витамин А, В6, С, К и другие.
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