Диабет 2 типа: добавление пажитника к углеводам уменьшает их всасывание и снижает сахар

«Площадь под кривой для глюкозы и инсулина была ниже в условиях пажитника, но достигла значимости только с инсулином», — отмечается в исследовании. «Хлеб сохранил функциональное свойство пажитника снижать резистентность к инсулину. Приемлемую выпечку можно приготовить с добавлением пажитника, который снизит резистентность к инсулину и вылечит диабет 2 типа».

Было обнаружено, чтопомогают снизить уровень сахара в крови. Семена содержат клетчатку и другие химические вещества, которые помогают замедлить пищеварение, а также уменьшают усвоение организмом углеводов и сахара. Также было обнаружено, что они улучшают использование организмом сахара и увеличивают количество высвобождаемого инсулина.Немногие исследования подтверждают, что пажитник является эффективным средством для лечения других заболеваний. В одном исследовании было дополнительно исследовано хХлеб, в который был добавлен пажитник, тестировали на приемлемость вкуса и влияние на углеводный обмен. Восьми пациентам с диабетом, контролируемым диетой, давали два ломтика (56 г) и 5% пажитника. Глюкозу в крови и инсулин периодически проверяли в течение четырех часов после употребления.В связи с этим,утверждают, что пажитник предоставил достаточно доказательств своей способности снижать уровень сахара в крови.Пажитник является источником многих питательных веществ, таких как фолиевая кислота, рибофлавин, медь, калий, кальций, железо, марганец, витамин А, В6, С, К и другие.Ранее Медикфорум писал о главной причине возникновения рака.