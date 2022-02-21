Как снизить давление: медики объяснили пользу черной смородины для гипертоников
Клиника Майо объясняет, что высокое кровяное давление описывает долговременную силу вашей крови против стенок артерий, которая достаточно высока, чтобы вызвать проблемы со здоровьем.
В новом исследовании рассматривалось влияние экстракта новозеландской черной смородины.
Черная смородина содержит пигменты, которые окрашивают растения в черный, фиолетовый, синий или красный цвет, называемые антоцианами. Антоцианы также богаты антиоксидантами, которые, как считается, защищают сердечно-сосудистую систему. В исследовании приняли участие 14 пожилых людей, средний возраст которых составлял 69 лет.
Они были разделены на две группы, одна из которых следовала протоколу приема черной смородины, а другая принимала плацебо. Экстракт черной смородины принимали по 600 мг в день.
После соблюдения этого режима в течение семи дней исследователи измерили кровяное давление участников. Они обнаружили, что экстракт черной смородины способен снижать как систолическое, так и диастолическое кровяное давление.
По данным Blood Pressure UK, еще одна причина, по которой смородина может снижать артериальное давление, заключается в содержании в ней калия. Организация сообщает, что этот важный минерал играет определенную роль в том, сколько жидкости находится в вашем теле и сколько уходит.
Проблема с избытком жидкости заключается в том, что в вашей крови также будет больше жидкости, что приведет к нагрузке на кровеносные сосуды и повышению артериального давления. Чтобы удалить лишнюю жидкость из крови, вам нужен «тонкий баланс» натрия и калия.
Достаточное количество калия помогает выводить воду из крови в почки.
Blood Pressure UK добавляет:
«Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление».
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают здоровье сосудов.
Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся вопросами снижением артериального давления в стране для предотвращения инсульта и сердечных заболеваний.
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