Как снизить давление: медики объяснили пользу черной смородины для гипертоников

«Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление».

В новом исследовании рассматривалосьЧерная смородина содержит пигменты, которые окрашивают растения в черный, фиолетовый, синий или красный цвет, называемые антоцианами. Антоцианы также богаты антиоксидантами, которые, как считается, защищают сердечно-сосудистую систему. В исследовании приняли участие 14 пожилых людей, средний возраст которых составлял 69 лет.Они были разделены на две группы, одна из которых следовала протоколу приема черной смородины, а другая принимала плацебо. Экстракт черной смородины принимали по 600 мг в день.После соблюдения этого режима в течение семи дней исследователи измерили кровяное давление участников. Они обнаружили, что экстракт черной смородины способен снижать как систолическое, так и диастолическое кровяное давление.По даннымеще одна причина, по которой смородина может снижать артериальное давление, заключается вОрганизация сообщает, что этот важный минерал играет определенную роль в том, сколько жидкости находится в вашем теле и сколько уходит.Проблема с избытком жидкости заключается в том, что в вашей крови также будет больше жидкости, что приведет к нагрузке на кровеносные сосуды и повышению артериального давления. Чтобы удалить лишнюю жидкость из крови, вам нужен «тонкий баланс» натрия и калия.Достаточное количество калия помогает выводить воду из крови в почки.добавляет:Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают здоровье сосудов.