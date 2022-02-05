Врач Уэйкман назвал добавку для снижения давления, которая может «повернуть время вспять на 10 лет»

«Здоровое кровообращение является ключом к долголетию и необходимо для функционирования жизненно важных органов. С возрастом артерии становятся жесткими и перегруженными, что приводит к нарушению кровотока и изменениям, которые часто связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний».

«Черная смородина ценится за ее влияние на кровообращение и улучшение здоровья и функции сердечно-сосудистой системы. Она расширяют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление у взрослых с гипертонией и могут обратить вспять последствия старения артерий на десять лет».