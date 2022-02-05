Врач Уэйкман назвал добавку для снижения давления, которая может «повернуть время вспять на 10 лет»
Поддержание уровня артериального давления под контролем является одним из ключевых способов снижения риска сердечных заболеваний. Высокое кровяное давление описывает силу давления крови на стенки артерий, достаточно высокую, чтобы вызвать повреждение. По словам клинического фармацевта Майка Уэйкмана, есть одна добавка, которая может снизить скорость чтения, защитить артерии и улучшить здоровье сердца.
Майк Уэйкман из CurraNZ рассказал, как экстракт черной смородины может увеличить продолжительность жизни всего за неделю.
«Здоровое кровообращение является ключом к долголетию и необходимо для функционирования жизненно важных органов. С возрастом артерии становятся жесткими и перегруженными, что приводит к нарушению кровотока и изменениям, которые часто связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний».
Здесь на помощь приходит экстракт черной смородины.
Г-н Уэйкман сказал:
«Черная смородина ценится за ее влияние на кровообращение и улучшение здоровья и функции сердечно-сосудистой системы. Она расширяют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление у взрослых с гипертонией и могут обратить вспять последствия старения артерий на десять лет».
Причина, по которой экстракт черной смородины может принести пользу сердечно-сосудистой системе, заключается в антоцианах. Это растительные соединения, встречающиеся в природе в высоких концентрациях в черной смородине Новой Зеландии.
Фармацевт отмечает, что этот экстракт черной смородины выпускается в форме добавки. Это лакомство способно произвести «значимые изменения кровотока в течение четырех дней».
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Майк Уэйкман
Здоровье
Врач, клинический фармацевт из CurraNZ.
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