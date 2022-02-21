Время перемен: эксперт назвала пищевые привычки, от которых следует отказаться

Перестать взвешиваться каждый день

Приобрести одежду подходящего размера

"Нет ничего более полезного для улучшения отношений со своим телом, чем удобная одежда по размеру. В ней вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно", - пояснила специалист.

Перестать идеализировать эталоны красоты

Есть, когда хочется

Отказаться от подсчета калорий

Весна стремительно приближается, поэтому многие представительницы прекрасного пола уже открывают сезон стремительного похудения. Однако, по словам психолога, лучше использовать это время для приобретения полезных привычек в части отношения к своему телу.Ежедневные взвешивание не обеспечат контроль над массой тела, зато с высокой долей вероятности приведут к беспокойству и тревожности. Важно понять, что вес никак не определяет личностную ценность.Несмотря на надежду влезть в старое платье, которое уже давно мало, от этой идеи лучше отказаться и обновить гардероб.Необходимо осознать, что все люди рождаются разными, поэтому даже с физиологической точки зрения подогнать всех под единые стандарты невозможно. Важно ценить собственную уникальность и научиться замечать красоту в других людях, независимо от внешних данных.Следует отказаться от привычки бороться с голодом. Особенно популярным методом питья воды. Игнорируя чувство голода - союзника человека, который дает понять, что пора "пополнить бензобак" - организм не обмануть, зато проблему можно только усугубить перееданием и навязчивыми мыслями о еде.Мозг человека с рождения "обустроен" счетчиком калорий. О том достаточно ли организму энергии и питательных веществ он сигнализирует с помощью чувства голода и сытости, которые лучше любого мобильного приложения помогают накормить тело в соответствии с его индивидуальными потребностями. Главное - научиться их слышать и адекватно удовлетворять.