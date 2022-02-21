Прием высоких доз железа может привести к органной недостаточности и смерти

"У здоровых людей прием высоких доз добавок железа (особенно натощак) может вызвать расстройство желудка, запор, тошноту, боль в животе, рвоту и обмороки. Дневные верхние пределы железа включают потребление из всех источников, включая продукты питания, напитки и добавки".

«Высокие дозы железа также могут снизить усвоение цинка. Чрезвычайно высокие дозы железа (сотни или тысячи мг) могут вызвать отказ органов, кому, судороги и смерть».