Прием высоких доз железа может привести к органной недостаточности и смерти
NHS предполагает, что побочные эффекты от приема высоких доз железа могут возникать, когда люди потребляют более 20 мг. Орган здравоохранения добавляет, что очень высокие дозы железа могут быть смертельными, особенно если их принимают дети, поэтому всегда храните добавки железа в недоступном для детей месте. Гемохроматоз, или перегрузка железом, — это состояние, при котором в организме накапливается слишком много железа.
Управление пищевых добавок (ODS) Национального института здравоохранения (NIH) объясняет, что железо может быть «вредным», если вы получаете его слишком много.
"У здоровых людей прием высоких доз добавок железа (особенно натощак) может вызвать расстройство желудка, запор, тошноту, боль в животе, рвоту и обмороки. Дневные верхние пределы железа включают потребление из всех источников, включая продукты питания, напитки и добавки".
Тем не менее, врач может назначить больше, чем верхний предел, людям, которым необходимы более высокие дозы на некоторое время для лечения дефицита железа.
Необходимое количество железа у разных людей разное. NHS утверждает, что количество железа, которое вам нужно, составляет 8,7 мг в день для мужчин старше 18 лет, 14,8 мг в день для женщин в возрасте от 19 до 50 лет и 8,7 мг в день для женщин старше 50 лет.
Железодефицитная анемия лечится таблетками железа, выписанными врачом, и употреблением продуктов, богатых железом.
«Высокие дозы железа также могут снизить усвоение цинка. Чрезвычайно высокие дозы железа (сотни или тысячи мг) могут вызвать отказ органов, кому, судороги и смерть».
Самым богатым источником железа в рационе являются мясо и морепродукты, и по этой причине многие веганы могут страдать от дефицита железа.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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