Онкология: черный чай оказался «значительным фактором риска» рака
Последние данные свидетельствуют о том, что во всем мире время ожидания направлений для лечения рака достигло беспрецедентно высокого уровня после пандемии. Это побудило органы здравоохранения повысить осведомленность о симптомах и профилактических мерах, чтобы смягчить удар в ближайшие годы. Исследования показали, что болезнь может быть связана с диетическими факторами.
Один напиток, который часто рекламируют за его антиоксидантную активность, связан с раком.
Существует широко распространенное мнение, что черный чай может снизить риск развития нескольких видов рака, обеспечивая защиту от свободных радикалов.
Однако большинство доказательств таких утверждений получено в результате исследований на животных, и лишь немногие эксперименты продемонстрировали аналогичные эффекты у людей. Более того, в нескольких исследованиях, проведенных на людях, результаты показали, что черный чай «не снижает риск рака молочной железы или любого другого типа рака».
Фактически, исследование определило, что черный чай является значительным фактором риска развития рака молочной железы.
Мета-анализ рассмотрел сорок одно проспективное исследование, в котором приняли участие более трех миллионов человек, 49 103 из которых страдали раком.
«Анализ подгрупп показал, что увеличение потребления трех чашек черного чая в день было значительным фактором риска развития рака молочной железы».
Выводы позже были подкреплены исследованием, которое включало метаанализ 13 статей, посвященных влиянию потребления зеленого и черного чая.
Был сделан вывод, что данные выявили возможное стимулирующее влияние черного чая на рак молочной железы. Результаты также были воспроизведены в большом проспективном исследовании, проведенном в Нидерландах, в котором наблюдалось увеличение риска рака молочной железы среди потребителей пяти и более чашек в день.
Ранее Медикфорум писал о последствиях ковида.
Department of Health Statistics, Second Military Medical University
Здоровье
Департамент статистики здравоохранения, Второй военно-медицинский университет.
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