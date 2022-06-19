Онкология: популярный вид овощей связан с увеличением риска рака в 2 раза
Овощи полезны для нашего организма, так как они полны витаминов и питательных веществ и при этом содержат мало калорий. Тем не менее, исследования показали, что один тип пищи может увеличить риск развития рака.
"Существует «статистически значимая связь» между употреблением маринованных овощей и плоскоклеточным раком пищевод. Рак пищевода поражает пищевод — пищевод между ртом и желудком. он занимает 14-е место среди самых распространенных видов рака у взрослых", - говорит онколог Андрей Воробьев , комментируя исследование специально для МедикФорум.
Объединенные результаты всех исследований предполагают «двукратное» увеличение риска рака из-за маринованных овощей, добавляет врач.
Экологические и экспериментальные исследования показали связь между потреблением маринованных овощей в Азии и плоскоклеточным раком пищевода, но результаты эпидемиологических исследований, изучающих эту связь, были противоречивыми.Результаты свидетельствуют о потенциальном двукратном увеличении риска рака пищевода, связанного с потреблением маринованных овощей.
В исследовании также рассматривается, почему маринованные овощи могут быть канцерогенными.
«Экстракты маринованных овощей продемонстрировали мутагенную и трансформирующую активность, а также стимулирующие эффекты in vitro, вызывая гиперплазию и дисплазию в эпителии пищевода и опухоли у грызунов».
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