Онкология: популярный вид овощей связан с увеличением риска рака в 2 раза

"Существует «статистически значимая связь» между употреблением маринованных овощей и плоскоклеточным раком пищевод. Рак пищевода поражает пищевод — пищевод между ртом и желудком. он занимает 14-е место среди самых распространенных видов рака у взрослых", - говорит онколог Андрей Воробьев , комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Экстракты маринованных овощей продемонстрировали мутагенную и трансформирующую активность, а также стимулирующие эффекты in vitro, вызывая гиперплазию и дисплазию в эпителии пищевода и опухоли у грызунов».